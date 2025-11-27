Fainé: "El liderazgo no es una posición de dominio, sino una actitud de servicio"

El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé. - CEDE

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha incidido durante su intervención en la claurusa del XXIV Congreso de Directivos CEDE, que ha reunido a más de 2.230 personas en Zaragoza, en que "el liderazgo no es una posición de dominio, sino una actitud de servicio".

Bajo el lema 'Europa: del diagnóstico a la acción', la edición de este año ha puesto el foco en los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social.

Isidro Fainé ha iniciado su intervención expresando su agradecimiento a todos los participantes y organizadores del congreso, destacando el valor del conocimiento compartido y de la tarea directiva: "buscamos construir un punto de encuentro con los directivos que creen en el valor de compartir conocimientos, aprender otras experiencias y avanzar juntos hacia el progreso".

Ha subrayado la importancia de acompañar a los directivos en tiempos cambiantes, mediante formación, diálogo y visión positiva de la función social de la empresa, aunque advirtió de los grandes desafíos que los líderes han de afrontar, como la integración europea, las desigualdades sociales, la polarización política, los conflictos geopolíticos, el cambio climático y la transformación tecnológica.

Según ha afirmado, "dirigir una empresa hoy exige estar dispuestos a moverse entre la incertidumbre y las oportunidades, saber anticiparse a los cambios del mercado y mantener siempre la confianza en nuestras propias capacidades".

Los directivos son agentes de cambio y tienen la responsabilidad de marcar la diferencia mediante un liderazgo consciente, comprometido y humano en tiempos de incertidumbre, un papel que "sigue siendo del todo esencial, con el apoyo de las políticas públicas", ha comentado el presidente de la Fundación CEDE.

GESTIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO

Sobre la gestión de equipos y liderazgo, Fainé ha subrayado la importancia de las personas como núcleo del trabajo directivo: "Ni la mejor tecnología ni el presupuesto más generoso puede compensar una lección equivocada o una gestión ineficiente del equipo".

Ha señalado que liderar implica inspirar, generar confianza y valorar a cada miembro: "La calidad de una organización depende de la calidad de los vínculos humanos que en ella se dan". Asimismo, enfatizó la necesidad de empatía, resiliencia y autenticidad como cualidades esenciales de un buen liderazgo.

Finalmente, el presidente de la Fundación CEDE ha apuntado que la función directiva debe orientarse por principios humanistas y sociales: "Nuestras decisiones no solo deben generar eficiencia, sino también construir un modelo más justo, más inclusivo y más sostenible".

Ha apostillado que la clave del éxito empresarial reside en anticiparse al mercado, innovar y servir mejor a los clientes, siempre combinando rigor, ejemplaridad y compromiso social, concluyendo que el futuro de las empresas depende de la capacidad humana para actuar con sentido, sabiduría y propósito.

ARAGÓN, UN FUTURO AMBICIOSO

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha agradecido a CEDE y a los directivos presentes, especialmente a la figura de Isidro Faine, "el alma y el motor durante 24 años del principal encuentro de directivos y de dirigentes en nuestro país".

"En dos años hemos conseguido atraer inversiones por valor de 70.000 millones de euros", ha anotado Azcón, quien ha comparado esta cifra con el PIB anual de Aragón --en torno a 50.000 millones-- y con los fondos Next Generation invertidos en toda España, también unos 50.000 millones, para subrayar el carácter "transformador" del volumen de inversión captada.

"Aragón hoy es una tierra de oportunidades", ha dicho el presidente aragonés, resaltando el dinamismo de las empresas aragonesas, "familiares pero también internacionales", que ya compiten a escala global.

Por último, Azcón ha invitado a las empresas presentes a apostar por la región: "El que no tenga una sede en Aragón, que la vaya abriendo", aseguró, convencido de que ninguna comunidad autónoma crecerá tanto en los próximos años. Anticipó un periodo de prosperidad, creación de empleo y atracción de proyectos, impulsado por directivos y empresarios que ejerzan un liderazgo sólido y responsable".