La FAO distingue a la herramienta Ecogan por su contribución a la producción ganadera sostenible

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecogan, el sistema informático desarrollado por el Ministero de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha recibido el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por su contribución a una producción ganadera más sostenible y al cumplimiento de los objetivos medioambientales.

La herramienta ha sido distinguida en la categoría de "Transformación Sostenible de la ganadería, una sola salud, sanidad animal y centros de referencia", que premia las mejores prácticas y enfoques para promover la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la transformación de los sistemas agroalimentarios.

El acto de entrega se celebrará este miércoles en la sede de la FAO, en Roma, en el marco de del 80º aniversario de la organización y del Foro Mundial de la Alimentación.

Ecogan, que alberga el Registro General de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs), incluye algoritmos de cálculo acordados previamente con el Sistema Español de Inventario de Emisiones (SEI) que permiten la estimación de las emisiones y de la huella de carbono en la ganadería.

De acuerdo con el Ministerio, los cálculos incluidos en Ecogan y las MTDs notificadas por los ganaderos se transfieren anualmente al SEI, alcanzando así un alto nivel de precisión en las estimaciones de las emisiones que refleja las medidas adoptadas por los productores para reducirlas.