Ferrovial reduce su capital con la amortización de 4,2 millones de acciones y emite bonos por 500 millones

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha anunciado la amortización de 4,2 millones de acciones propias a razón de 0,01 euros por título que se ha traducido en la reducción nominal de 42.000 euros del capital social emitido, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el capital social circulante en estos momentos asciende a 7.295.553,72 euros representados en 729.555.372 acciones con un valor unitario de 0,01 euros. Ferrovial solicitará la exclusión de la negociación de los 4,2 millones de acciones adquiridos.

Por otro lado, la multinacional ha indicado a la CNMV que ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y vencimiento el 18 de septiembre de 2032. Estos devengarán un cupón del 3,625% pagadero anualmente.

El precio de emisión es del 99.788% del valor nominal de los bonos. El cierre y desembolso se realizará previsiblemente en torno al 18 de marzo de 2026 una vez cumplidas las condiciones habituales en este tipo de emisiones.

Se esperan levantar unos fondos netos de 496,94 millones de euros que se destinarán a atender necesidades corporativas generales. Ferrovial ha solicitado a la Bolsa de Irlanda la admisión de los bonos tanto en la lista oficial de Euronext Dublin como en la negociación general.