El fondo estadounidense AQR Capital eleva su apuesta bajista en Indra hasta el 0,61%

Archivo - Edificio Indra - INDRA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fondo estadounidense AQR Capital ha elevado su apuesta bajista en Indra hasta el 0,61%, frente a la posición corta con la que contaba el pasado 17 de noviembre y que se situaba en el 0,5%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La apuesta bajista de AQR en Indra fue notificada este pasado martes, sin embargo, se desconoce el precio al que el fondo estadounidense adquirió su posición corta en la principal compañía española de defensa.

Un paquete accionarial del 0,61% de Indra al cierre del mercado de este pasado martes tenía un valor de mercado de unos 47,72 millones de euros, si bien la cotización de la compañía ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 3,14%, hasta los 45,67 euros por título.

Cabe señalar que las acciones de Indra en lo que va de año se han multiplicado casi por tres (+167,38%) al calor de la situación geopolítica actual y del incremento de los presupuestos militares, si bien desde el pasado 17 de noviembre (cuando AQR afloró su posición corta en la empresa) los títulos de la compañía se han depreciado casi un 9%.

Una posición corta refleja la apuesta de un inversor por la bajada de la cotización de una determinada empresa, dado que, en ese caso, obtendrá beneficios, mientras que si el precio de los títulos de la compañía afectada suben registrará pérdidas en la operación.

En la CNMV solo se publican las posiciones cortas superiores o iguales al 0,5% y en estos momentos la única apuesta bajista en Indra en un nivel igual o superior al señalado es la del fondo estadounidense AQR Capital.