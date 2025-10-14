Funko se muestra "optimista" ante la inminente campaña de Navidad, donde apuesta por la personalización

Lanza en España 'Pop! Yourself', su gran apuesta para esta Navidad, que permite hacer Funkos personalizados

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Funko, la firma estadounidense que comercializa productos de entretenimiento de licencias como Star Wars, Harry Potter, Marvel o DC Comics, entre otros, se ha mostrado "optimista" de cara a la inminente campaña de Navidad, donde este año apuestan por la personalización.

En concreto, fuentes de la juguetera han reconocido a Europa Press que la campaña navideña es uno de los momentos más fuertes del año para la firma, que se muestra "optimista" y cree que "irá mejor que el pasado año", aunque prefiere ser "cauta". "Ojalá sea excelente para todos", han deseado de cara al alza de consumo que llegará próximamente.

Una campaña de Navidad donde Funko busca revolucionar el mercado juguetero español apostando por la personalización con el lanzamiento en España de 'Pop! Yourself', que es la apuesta estrella de la multinacional. Así, los consumidores podrán crear su propio Funko a través de su web y con un precio de venta recomendado desde 45 euros. Una propuesta que se lanzó en Estados Unidos en 2023 y que acaba de llegar a Europa, México y Canadá.

Así, la juguetera, que prevé nuevas colaboraciones con licenciatarios para el futuro, planea ampliar las opciones de personalización de 'Pop! Yourself' en 2026, añadiendo más accesorios y personajes a la plataforma.

Además y de cara a la cercana Navidad, la enseña también apuesta por impulsar las ventas de productos típicamente de esta época como son los calendarios de Adviento de algunas de sus licencias más reconocidas.

DESDE LAMINE YAMAL A LOS GALLAGER, PASANDO POR STICH O STRANGERS THINGS

Un mercado, el juguetero, que además se está adaptando a las nuevas tendencias y a los nuevos modelos de consumidores, ya que cada vez hay menos niños en España, por lo que los productos se están destinando también a jóvenes y adultos.

Y de ahí gran parte del éxito que están teniendo los 'funkos', que se han convertido en juguetes multigeneracionales y de coleccionista, ya que disponen de muñecos destinados a niños y adultos, gracias a la amplia licencia de marcas que tienen.

De esta forma, en su porfolio destacan propuestas que van desde los protagonistas de Disney como 'Lilo & Stich' a series de actualidad como 'Strangers Things', a lo que se une el alza del anime y manga con muñecos de 'One Piece' o 'Demon Slayer'.

También apuestan por la música, donde figuran desde Michael Jackson a Freddie Mercury, pasando por los hermanos Gallager (Oasis), muy de moda este año por la gira que han hecho a nivel mundial, o los grupos de K-Pop, así como el deporte, una tendencia que sigue creciendo, donde se puede encontrar desde la estrella del FC Barcelona Lamine Yamal, a Michael Jordan o pilotos de Fórmula 1, como Max Verstappen, entre otros, como protagonistas en esta campaña de Navidad.

Otra de las apuestas de la marca son los 'Bitty Pop', su producto de impulso de menos valor que sus muñecos tradicionales y que están destinados a atraer compradores de Funko Pop, por lo que la marca ha apostado por ampliar con colecciones con Bitty Box o Arcade, ya que están funcionando "muy bien".