Gaiarooms prevé duplicar su capacidad a finales de 2026 en España y Portugal, hasta las 2.800 habitaciones

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gaiarooms prevé alcanzar las 2.800 habitaciones a finales de 2026 en España y Portugal, lo que supone más que duplicar su capacidad actual, apoyada en nuevas aperturas en mercados secundarios, según un comunicado.

En concreto, durante el próximo año abrirá nuevos establecimientos en ciudades como León, Madrid, Salamanca, Asturias, Burgos, Vigo, Badalona, Arrasate-Mondragón y Oporto.

Este crecimiento se apoya en tres pilares tecnológicos: una plataforma digital que gestiona el recorrido completo del cliente y del propietario, un gemelo digital que replica en tiempo real todas las operaciones del establecimiento y un sistema de inteligencia artificial que ajusta precios, asiste a los operadores, asiste a los huéspedes, automatiza pagos y optimiza ingresos.

Por tanto, esta combinación, según Gaiarooms, permite reducir el OPEX hasta un 40% y mejorar la rentabilidad media de los activos un 60% frente a operadores tradicionales.

Además, la cadena digital ha resaltado que, en un contexto altamente fragmentado, ha identificado una oportunidad de crecimiento en el llamado 'long tail': establecimientos con menos de 50 unidades ubicados en ciudades medianas que cuentan con turismo durante todo el año. "Un segmento que supera el millón de habitaciones solo en España y Portugal y que se encuentra prácticamente sin profesionalizar", ha añadido la firma.

En cuanto al año actual, Gaiarooms ha puesto en funcionamiento seis nuevos establecimientos durante el tercer trimestre, lo que representa 122 estancias adicionales. En total, en los nueve primeros meses de 2025, ha sumado 11 alojamientos y 233 habitaciones a su red, hasta las 1.300, reforzando su presencia tanto en destinos urbanos como rurales.

Entre el julio y septiembre, la tarifa media por habitación (ADR) alcanzó los 89,09 euros, mientras que la ocupación media se situó en un 74,91%, y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se elevó a 67,87 euros en este periodo. En el acumulado anual, la ocupación media se mantiene en el 63,49% y el RevPAR alcanza los 59,05 euros.

Sobre el cierre del actual ejercicio, mantiene su hoja de ruta con previsiones de crecimiento para el último trimestre de más del 40%, apalancada en la robustez de la demanda y la incorporación de nuevas unidades en mercados clave.

En concreto, el 'pipeline' de final de 2025 contempla siete nuevas aperturas en España y Portugal, en ubicaciones como Madrid, León, Asturias, Salamanca, Málaga y Oporto.