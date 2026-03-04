Gaiarooms refuerza su presencia en Galicia con la adquisición del Hotel Ipanema en Vigo

Hotel Ipanema Vigo - GAIAROOMS

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora de alojamiento digitalizado Gaiarooms ha anunciado este miércoles la incorporación a su cartera del Hotel Ipanema Vigo, lo que supone su desembarco en la ciudad y eleva su oferta nacional hasta las 1.500 habitaciones.

Con esta operación, la compañía alcanza los cinco activos en Galicia, consolidando su modelo de gestión tecnológica en el noroeste peninsular tras sus recientes aperturas en Foz, Palas de Rei y Arzúa.

El establecimiento, que cuenta con 60 habitaciones y se ubica en una zona estratégica próxima a la estación de tren y el puerto, pasará a operar bajo el sistema de gestión remota de la firma.

Según ha informado la empresa, el activo se orientará tanto al cliente corporativo --dado el peso industrial de Vigo-- como al turista de ocio atraído por las Rías Baixas y la conexión con el norte de Portugal.

El modelo de negocio de Gaiarooms se fundamenta en la aplicación de inteligencia artificial para automatizar procesos críticos como el check-in online, la gestión de accesos y el revenue management. Esta estructura permite a la operadora reducir costes estructurales y flexibilizar la gestión de activos independientes.

"Vigo es un paso natural; es una ciudad con una base empresarial sólida y un parque hotelero con margen para la modernización operativa", ha señalado Enrique Domínguez, fundador y CEO de Gaiarooms.

Tras esta adquisición, la tecnológica mantiene su hoja de ruta de crecimiento mediante compra directa y acuerdos con propietarios, con el objetivo de alcanzar las 4.000 habitaciones en 2028.

La estrategia de la firma se centra en ciudades de tamaño medio (Tier 2) y ubicaciones 'prime' con potencial de mejora operativa.

Además del componente tecnológico, la compañía ha subrayado que su modelo integra al personal local de limpieza y mantenimiento en su propia estructura de grupo, garantizando la continuidad laboral.

Asimismo, el hotel funcionará de forma conectada con el tejido empresarial de la zona mediante convenios con parkings, gimnasios y restauración local para dinamizar la economía del entorno.

La entrada en Vigo refuerza la estrategia de implantación territorial de la compañía en España, donde ya cuenta con presencia en Castilla y León, Asturias, País Vasco, Madrid, Cataluña, Oporto y, desde este año, Galicia.