Amenaza comercial de Trump a España: estas son las comunidades, sectores y productos españoles en riesgo

MADRID 4 Mar.

En plena escalada del conflicto en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a España de aliado "terrible" y ha anunciado su intención de cortar "todo el comercio" con el país después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a autorizar el uso de las bases americanas de Rota y Morón para atacar a Irán.

Por ahora no se ha concretado ninguna medida comercial, tal y como ha señalado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mientras que la Comisión Europea ha apelado a que Washington respete los compromisos del acuerdo comercial con la UE y ha subrayado que está preparada para defender los intereses del bloque comunitario.

En este contexto de fuerte incertidumbre, CEOE, Cepyme y ATA han expresado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa las relaciones comerciales con España, una inquietud que comparte la industria alimentaria, para la que el mercado estadounidense es un destino clave.

A continuación se detallan los sectores y productos españoles más expuestos al mercado estadounidense, así como las comunidades autónomas que podrían verse más afectadas en caso de que se materialicen las amenazas de bloqueo comercial.

¿CUÁNTO EXPORTA ESPAÑA A ESTADOS UNIDOS?

España efectuó exportaciones a EEUU por valor de 16.716 millones de euros en 2025, un 8% menos que en 2024, según datos del informe de comercio exterior que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estos 16.716 millones de euros en exportaciones representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España el año pasado, que fue de 387.091 millones de euros

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 30.174,7 millones de euros en 2025, cifra que es un 7% superior a la de 2024 y que representa el 6,8% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 444.164,4 millones de euros el año pasado.

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en 2025 en 13.458 millones de euros, cifra un 34,4% superior al saldo negativo de 10.013 millones de euros de 2024.

¿CUÁLES SON LAS COMUNIDADES MÁS AFECTADAS?

Por comunidades, Cataluña puede ser la región más afectada si se bloquea el comercio con Estados Unidos, ya que las exportaciones a EE.UU. se situaron en 4.205 millones de euros en 2025, representando un 4,17% del total de sus exportaciones, según los datos de Data Comex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogidos por Europa Press.

En el 2025, la región catalana exportó a Estados Unidos principalmente bienes de equipo (32,38%), semimanufactureras (31,94%), alimentación, bebidas y tabaco (18,45%), y manufactureras de consumo (6,16%).

Andalucía y la Comunidad Valenciana serían las siguientes regiones más castigadas, ya que sus exportaciones a EEUU se situaron en 2.606,93 y 2.572,78 millones, respectivamente, en 2025. Las exportaciones andaluzas al país norteamericado representan el 6,45% de su total exportado, mientras que en el caso de Valencia es el 6,85%.

Por su parte, Madrid sería la siguiente comunidad más afectada, cuyo volumen de exportación es de 2.106,56 millones de euros, un 3,96% del total de sus exportaciones.

ESTOS SON LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES MÁS AMENAZADOS

En 2025 las exportaciones de España a Estados Unidos estuvieron lideradas por maquinaria específica a ciertas industrias, que superaron los 1.674,93 millones de euros, y además contaban con un saldo positivo en la balanza comercial (956 millones).

A estos productos, les siguieron otras semimanufactoras, con un volumen de exportaciones de 1.549,38 millones de euros y un superávit de 1.181 millones; seguido de los medicamentos, con cifras superiores a los 1.350,54 millones, aunque cuentan con un déficit de 5.605,14 millones.

Asimismo, destacaron las exportaciones de grasas y aceites, con un volumen de 843 millones y un superávit de 833 millones; seguidas por las de petróleo y derivados, que alcanzaron los 764 millones pero registraron un saldo negativo de 5.247 millones; y por diversos productos agroalimentarios, como frutas, hortalizas y legumbres, cuyas ventas exteriores ascendieron a 579 millones y presentaron un déficit de 185 millones.

LA GANADERÍA Y EL SECTOR TEXTIL, EN EL PUNTO DE MIRA

Otros productos que sobresalen con superávits en la balanza comercial con EEUU en 2025 son el hierro y el acero (345 millones), así como diversos productos vinculados a la agricultura y la ganadería: preparados alimenticios (con un superávit de 324,63 millones), productos cárnicos (238,37 millones), azúcar, café y cacao (227,87 millones), bebidas (215,67 millones) y productos pesqueros (209,86 millones).

El sector textil también presenta un saldo positivo, con el calzado, que registra un superávit de 176,8 millones; los textiles y confección (174,16 millones), y la joyería y relojes (63 millones).

En el extremo opuesto de la balanza, al margen de los medicamentos, los productos químicos y los derivados del gas y del petróleo, que concentran los mayores déficits, también cerraron 2025 con saldos negativos el material de transporte (-1.210 millones), los cereales (-767 millones) y el equipo de oficina y telecomunicaciones (-514 millones).

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS AFECTADAS POR LOS ARANCELES?

Entre las diez empresas con mayor cifra de ventas que exportan a Estados Unidos destacan las energéticas Repsol, Moeve (antigua Cepsa), Endesa, Iberdrola, Engie y Naturgy, según el ranking de empresas elaborado por Informa, en colaboración con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

Entre las textiles, Inditex sentirá el impacto de los aranceles, aunque EE.UU. no es su mercado principal, al igual que el grupo de distribución El Corte Inglés y las empresas dedicadas a la industria automotriz como Stellantis y Seat, según el listado de empresas de Informa de 2023.