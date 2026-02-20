Galería Canalejas consolida su modelo en Madrid: factura 120 millones y vira hacia el lujo experiencial

Karine Titli, directora general de Galería Canalejas - DANIEL SCHAEFER

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galería Canalejas se ratifica como el epicentro del mercado del lujo de alto impacto en España tras cerrar el ejercicio 2025 con una facturación por encima de 120 millones de euros en sus establecimientos.

Este resultado supone un incremento del 3% respecto a las cifras históricas de 2024, un avance significativo en un contexto de "timidez" en el consumo de los grandes grupos del sector a nivel global, condicionado por la volatilidad de los mercados internacionales y las tensiones arancelarias.

El complejo madrileño ha logrado blindar su rentabilidad gracias a un ticket medio de 3.000 euros y una estrategia dirigida al cliente de alto patrimonio que busca destinos auténticos y mayor exclusividad. Bajo la dirección de Karine Titli, el centro inicia ahora una transformación estructural apostando por el lujo experiencial y la alta artesanía española para competir directamente con los ejes de París y Londres.

Galería Canalejas se ha erigido en apenas tres años y medio como el principal motor de rentabilidad del lujo en Madrid y uno de los enclaves más dinámicos de Europa. El complejo --integrado en Centro Canalejas junto al Four Seasons y ubicado en siete edificios históricos junto a la Puerta del Sol-- mantiene un ticket medio que supera los estándares de las zonas tradicionales del retail de lujo en la capital.

Este rendimiento está directamente vinculado a la captación del perfil High Net Worth Individual (HNWI), que ya representa más del 30% del gasto total del centro.

En cuanto a la procedencia del capital, el mercado estadounidense se mantiene como el principal motor con un 30% de la cuota de gasto, seguido por el cliente mexicano y el chino (ambos con un 10%). No obstante, el complejo detecta un crecimiento acelerado de los mercados de Oriente Medio, especialmente Arabia Saudí y Emiratos Árabes, lo que diversifica la dependencia exterior y refuerza la resiliencia del activo frente a fluctuaciones geopolíticas.

"La clave no está en buscar volumen de visitantes, sino en cualificar el tráfico y maximizar el gasto por cliente", explica Karine Titli, directora general de complejo. Se busca atraer a un perfil de comprador que disfrute de la experiencia holística que ofrece el espacio: una combinación única de lujo, historia, arte, bienestar y servicios personalizados de ultra-alto nivel.

Titli ve en Galería Canalejas el "punto de inflexión" que ha elevado Madrid al circuito internacional del turismo de alto impacto. "Antes la ciudad no tenía el mismo atractivo para los luxury shoppers; ahora competimos al nivel de París, Londres o Milán gracias a una experiencia completa que une historia, cultura, arte y servicios VIP", sostiene.

APUESTA POR EL LUJO EXPERIENCIAL.

La constructora OHLA y Mohari Hospitality formalizaron a comienzos de mes la división de activos del Centro Canalejas. Tras la firma, el grupo de los hermanos Amodio mantiene la titularidad de Galería Canalejas y el parking principal, asumiendo un tercio de la deuda bancaria. Por su parte, Mohari asume la propiedad del hotel Four Seasons, el local de Hermès y el aparcamiento anexo. Esta reorganización permitirá a ambas compañías reforzar sus respectivas unidades de negocio.

Tras esta reorganización y como movimiento estratégico para asegurar la competitividad a largo plazo, la dirección de Galería Canalejas ha anunciado la reinvención de su planta sótano. Los más de 3.600 metros cuadrados que anteriormente albergaban el concepto de food hall se transformarán en un espacio dedicado al wellness, la salud y la longevidad.

Este giro responde a la tendencia global del "lujo experiencial", donde el cliente busca servicios de bienestar que complementen la actividad comercial tradicional. La compañía ya negocia con operadores especializados para integrar también propuestas de gastronomía saludable.

"Queremos enriquecer la experiencia hacia un concepto mucho más lifestyle y global", afirma Titli, alineándose con la tendencia post-pandemia donde el cliente prioriza "vivir experiencias memorables" sobre acumular bienes materiales.

APUESTA POR LA MARCA ESPAÑA.

Para competir directamente con el eje del lujo europeo formado por París, Londres y Milán, la estrategia de Canalejas se apoya en la diferenciación mediante la alta artesanía española. El proyecto 'Galería Canalejas Loving Craft' es el pilar de esta estrategia en la Planta 1, donde se impulsa a creadores y artesanos españoles. "Para diferenciarnos y tener un valor añadido para el cliente internacional, tenemos que tener marca española. El cliente lo pide", sostiene Titli.

Todo ello se complementa con un ecosistema de ultra-privacidad y servicios hiper-personalizados diseñado para el segmento Ultra High Net Worth (UHNW). El complejo permite que celebridades y grandes fortunas operen con total discreción a través de su Private Lounge, con acceso directo desde el parking.

Este nivel de exclusividad se refuerza con una red de personal shoppers multilingües con dominio de idiomas estratégicos como el chino, árabe o ruso, que gestionan de forma integral desde el tax-free preferente hasta el envío internacional de las compras al hotel de origen o residencia del cliente.

Además, Galería Canalejas ha sabido tejer alianzas estratégicas para captar al viajero de largo radio, destacando acuerdos como el 'stopover' con Iberia, que posiciona al complejo como una parada obligatoria para quienes hacen escala en la capital.

Esta experiencia de cliente se dinamiza mediante una oferta de pop-ups de alta rotación (entre 6 y 12 meses) y una agenda cultural de valor añadido -que incluye desde clubes de lectura hasta talleres de artesanía e intervenciones artísticas-, elevando el activo de un simple espacio comercial a un destino cultural y de ocio.

LA CREACIÓN DE UN NUEVO 'PLACE TO BE'

La consolidación de Galería Canalejas representa una de las transformaciones urbanas más relevantes del centro de Madrid. En apenas tres años y medio desde su apertura en junio de 2022, el proyecto ha superado todas las expectativas. "Estamos muy orgullosos de haber conseguido crear un destino en tan poco tiempo; no era algo obvio ni una zona predestinada para ello, pero la apuesta de la propiedad ha resultado un éxito", reconoce la directora general del centro.

Esta metamorfosis ha convertido al complejo en el nuevo 'the place to be' de la capital, logrando concentrar un perfil de cliente de alto valor que antes se limitaba exclusivamente al Barrio de Salamanca. Este posicionamiento actúa como un potente reclamo para grandes firmas internacionales que ahora buscan activamente su entrada en la Galería, atraídas por la capacidad del espacio para generar experiencias de compra inéditas en España.

Más allá de su hegemonía en el turismo de compras internacional, la dirección se ha fijado como objetivo prioritario para 2026 disolver la "barrera psicológica" del residente local. Titli insiste en que el espacio ofrece un valor añadido que trasciende el retail puro: "Queremos que el madrileño pierda el miedo a venir y descubra que tenemos mucho que ofrecerle".

Para facilitar esta integración del cliente local en el día a día del centro, la Galería pone el foco en la accesibilidad. Sus 400 plazas de parking subterráneo eliminan una de las principales reticencias para visitar el centro histórico, garantizando una experiencia fluida y sin fricciones.

En definitiva, Galería Canalejas se erige ya "como un destino turístico de ultralujo que posiciona a Madrid como referente europeo, logrando un equilibrio único entre el shopping de élite, la historia y la cultura para residentes y visitantes".