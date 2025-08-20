La ganadería dispara el empleo extranjero un 53% en solo un año, mientras que el nacional cae un 1,3%

Archivo - Ganado durante la V Feria en defensa del ganadero de montaña - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La agricultura y ganadería crecen un 1,8%, mientras que la pesca y la acuicultura sufren una caída histórica del 22,5%

La ganadería lidera el crecimiento del empleo extranjero en el sector primario, con un aumento del 53% en solo un año, mientras que el de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%, según los datos del último informe 'Mercado de trabajo en el sector de agricultura, ganadería y pesca' elaborado por Randstad Research, basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

En concreto, el sector primario nacional mantiene su peso estratégico en la economía española, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca da trabajo a 759.000 personas en España, es decir, el 3,4% del empleo total del país, pero afronta retos estructurales como la caída en algunos subsectores, el envejecimiento de su fuerza laboral y la dependencia de mano de obra extranjera.

De esta forma, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores. Su peso es especialmente reducido en silvicultura, pesca y acuicultura, donde representan solo el 14% del empleo, mientras se eleva en la ganadería, donde el empleo extranjero se disparó un 53% interanual, frente al retroceso del 1,3% de los trabajadores españoles.

EL EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO SE MANTIENE ESTABLE

De esta forma, el sector primario está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%, mientras que la silvicultura, la pesca y la acuicultura, con apenas un 7% del empleo (53.811 personas), sufrió una caída histórica del 22,5% interanual. Pese a esta contracción en algunos subsectores, el balance general se mantiene prácticamente estable, con una reducción de apenas un 0,4% respecto al mismo periodo de 2024.

En el primer trimestre del año, el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal, un porcentaje que se eleva al 35% en agricultura y ganadería, frente al 23% en silvicultura, pesca y acuicultura. Además, el 28% de los contratos indefinidos en el conjunto del sector corresponden a la modalidad de fijos-discontinuos, una fórmula especialmente presente en agricultura y ganadería (27%), mientras que en silvicultura, pesca y acuicultura suponen el 17%.

Por otro lado, el empleo femenino muestra una tendencia positiva en el último año. En el primer trimestre del año alcanza un total de 210.623 trabajadoras, lo que equivale al 27,8% del conjunto del sector. Este crecimiento contrasta con la ligera reducción del empleo masculino, que se sitúa en 548.116 ocupados.

FALTA DE RELEVO GENERACIONAL

Por otro lado, el informe alerta del envejecimiento de la mano de obra en el medio rural. Así, más de la mitad de sus trabajadores tienen 45 años o más, y los mayores de 55 ya representan el 27,7% del total.

De esta forma, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763, mientras que en el extremo opuesto se sitúan los jóvenes de 16 a 24 años, que apenas suponen un 4,5% del empleo.

Por regiones, Andalucía se consolida como la gran potencia del sector con 243.593 ocupados, el 32,6% del total nacional, una cifra que supera ampliamente a la del resto de comunidades. A gran distancia se sitúa Murcia, con 80.069 trabajadores (10,7%), seguida por Galicia, con 70.146 (9,4%), y Castilla y León, con 58.133 (7,8%). Entre estas cuatro comunidades suman más del 60% de toda la ocupación en el sector.

En la parte baja se sitúan Asturias (13.815 ocupados, 1,8%), Canarias (22.741, 3%), Cantabria (5.194, 0,7%), Baleares (4.198, 0,6%) y Navarra (9.625, 1,3%), mientras que Madrid cuenta con 7.586 trabajadores (1%) y País Vasco alcanza los 7.919 (1,1%) y La Rioja los 10.592 (1,4%).