García Maceiras destaca los "excelentes" resultados de Inditex pese al conflicto de Oriente Medio

Archivo - Fachada de un establecimiento de Zara en Madrid, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha destacado los "excelentes" resultados semestrales del grupo, con un beneficio neto de 2.980 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes, en un entorno global "muy complejo", marcado por el conflicto de Oriente Medio.

"Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", ha subrayado García Maceiras en la conferencia con analistas.

En este sentido, ha destacado que "la fortaleza y resiliencia del modelo de negocio único ha sido evidente también en este periodo de incertidumbre geopolítica". "Nuestros equipos han aunado esfuerzos y fortalezas para lograr un desempeño sólido de la compañía en todas las geografías, marcas y canales donde está presente", ha subrayado.

Para García Maceiras, esta "fortaleza" en las cuentas de la compañía se produce, además, "pese a los vientos en contra derivados de los elevados costes operativos y de transporte -que ya señaló en el primer trimestre- como consecuencia de las disrupciones en Oriente Medio".

A preguntas de los analistas, el director de Relación con Inversores, Gorka García-Tapia, ha explicado que Inditex "opera en régimen de franquicia un total de 480 tiendas en la región, todas abiertas en la actualidad". En todo caso, "es una región muy diversa, con mercados diferentes y una exposición diferente a estos impactos", destacó.

"Durante el primer trimestre del ejercicio las ventas se vieron afectadas", subrayó el directivo, si bien "la situación se recuperó en el segundo trimestre", lo que ha permitido que todas las áreas geográficas hayan crecido "a tipo de cambio constante en el primer semestre".

El impacto de esta subida de costes "está incorporado" en la previsión del margen bruto para el ejercicio. "Se mantendrá estable, con una variación al alza o a la baja de hasta 50 puntos básicos", ha señalado.

En relación a Estados Unidos, García Maceiras desgranó los diferentes proyectos y la evolución de la compañía, no sólo a través de Zara -"muy activa ya en los últimos años, con aperturas recientes en Miami y Virginia y el estreno este otoño de la reforma integral de la tienda de la 5ª Avenida"- sino también mediante otras marcas como Bershka -que ha estrenado en agosto su primera tienda en Miami- o Massimo Dutti, que prepara su segunda apertura en el SoHo de Nueva York.

Las ventas del grupo crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre de 2025).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8%, hasta 5.513 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 7,6% hasta 3.843 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 6,8%, alcanzando los 3.845 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.398 millones de euros al final del primer semestre de este año, un 4% más, mientras que los gastos operativos crecieron un 8,3%.

Los flujos generados alcanzaron los 4.075 millones de euros, con un incremento del 11% respecto a un año antes.

Debido al fuerte desempeño operativo, el inventario creció un 9,3% a 31 de julio de 2026 respecto a la misma fecha del año anterior.

De cara al segundo semestre de 2026, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes. Así, las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de este año han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.

La compañía abonará el dividendo final del ejercicio 2025 (0,875 euros por acción) el próximo 2 de noviembre.

"POTENCIAL DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO"

La compañía ha asegurado que sus prioridades siguen siendo la mejora continua de su propuesta de moda, la atención al cliente, su enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de sus equipos de alto rendimiento. "Al centrarnos en estas áreas, impulsaremos el potencial de crecimiento a largo plazo del grupo", ha destacado.

"Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado. Invirtiendo continuamente en nuestras tiendas, nuestro canal online global y nuestras plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo", ha añadido.

Inditex tiene presencia en 215 mercados, con baja cuota de mercado en un sector "fragmentado".

La compañía ha afirmado que la optimización de las tiendas sigue su curso y prevé que esto impulse nuevas mejoras en la productividad, al tiempo que espera que el crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se sitúe alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -1% en las ventas en 2026. En 2026 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos).

En el presente ejercicio el grupo ha planificado inversiones para incrementar la capacidad operativa, obtener eficiencias y aumentar la diferenciación, con una inversión ordinaria de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026.

Además, destinará cerca de 200 millones de euros de inversión extraordinaria a la modernización y mejora de nuestras instalaciones corporativas en toda la compañía, "reforzando la posición de Inditex como empleador de referencia".

En cuanto a sus tiendas, Zara ha inaugurado nuevas ubicaciones, como Los Cabos, México. Además, ha realizado "importantes" ampliaciones, reubicaciones y remodelaciones en algunas de sus tiendas más emblemáticas, como las de Bond Street en Londres, Gangnam en Seúl y Ostende en Bélgica.

En agosto, Bershka abrió su primera tienda en Estados Unidos, en Aventura Mall, Miami. Esta es una de las dos aperturas previstas para este formato en el área de Miami en un futuro próximo. También en agosto, Bershka inauguró su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, tras la apertura de la de Morumbi, São Paulo, en marzo.

Por otro lado, la compañía ha explicado que la nueva tecnología de alarmado ya se ha implementado en todas sus tiendas. Este programa complementa el ecosistema tecnológico existente en tienda con silos de Click & Collect, los sorters, las cajas de servicio asistidas y los puntos de entrega.

"Proporciona una mejora significativa en la experiencia del cliente, facilitando la interacción con nuestros productos y optimizando el proceso de compra, y es la base para que sigamos profundizando en la digitalización de las tiendas y su integración con las plataformas online en los próximos años", ha subrayado.