El gasto al año en moda en España se desploma un 8,5% desde 2019

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gasto anual en moda en España ha caído desde 2019 un 8,5% hasta los 551 euros, con casi cuatro actos menos de compra, hasta las 15,2 ocasiones actuales, y seis prendas menos, hasta las 34, según los datos que se desprenden del informe 'Moda y sostenibilidad' de Worldpanel by Numerator.

En concreto, los españoles cada vez compran menos ropa y apuestan por adquirir prendas que duren más tiempo. Así, desde 2013, justo en la salida de la pasada crisis económica, un 30,8% de españoles afirmaba que pagaba más por una prenda para que le dure más de una temporada, dato que ahora se ha disparado hasta el 53%.

El informe muestra que también ha aumentado en 10 puntos en ese periodo de tiempo el porcentaje de españoles que afirma arreglar sus prendas para que le duren más, por lo que un 57,5% trata de dar una segunda vida a la ropa.

Además, se han desarrollado en el mercado nuevas propuestas que inciden en el concepto de circularidad, como la segunda mano, si bien son más los españoles que compran prendas usadas por cuidar el medio ambiente (61,5%) que por ahorro económico (45,4%).

El estudio desvela que la sostenibilidad es el nuevo caballo de batalla de la moda. Así, la mitad de los españoles considera que daña el medio ambiente, una opinión incluso algo más extendida entre las mujeres (51,1%) que entre los hombres (47%).

Este perfil de consumidor traslada su percepción a sus hábitos de compra, de modo que adquiere menos, hasta un 4,6% menos para un total de 32,8 artículos al año, si bien paga más, hasta 16,75 euros por producto, un 4,5% más que la media.

No obstante, entre la opinión y el compromiso efectivo hay todavía una brecha que se refleja en que sólo un 30,7% de los españoles está dispuesto a pagar más por prendas fabricadas con tejidos ecológicos o sostenibles.

El informe muestra que esta predisposición es incluso ligeramente más elevada entre las personas de más de 55 años (31,9%) que los jóvenes de 15 a 34 años (29,8%). Pero la diferencia generacional es más acusada entre los que rechazan esta idea de pagar más por prendas de este tipo. Entre los más mayores un 19,5% descarta asumir ese extra, pero entre los jóvenes alcanza un 32,6%.

De hecho, existen otras tendencias que muestran cómo los jóvenes se mueven en la contradicción. Por ejemplo, ha aumentado el hábito entre ellos de comprar más prendas 'online' para luego quedarse sólo con las que más necesitan, gustan o sientan mejor, generando mayor logística inversa.

Así, en 2019, un 9,5% de los consumidores reconocía realizar esa práctica, mientras que ahora es el doble, el 20%, y entre los jóvenes de 15 a 43 años ya supera el 33%.