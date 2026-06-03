GMV asciende a Ricardo Sáenz a director general de Defensa y Seguridad

Archivo - Ricardo Sáenz Amandi - JONATHAN ALONSO DELGADO - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo tecnológico español GMV ha ascendido al que era hasta ahora su director de programas de Defensa y Seguridad, Ricardo Sáenz Amandi, a director general de Defensa y Seguridad, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

Con este nombramiento, GMV "refuerza su liderazgo en un ámbito estratégico en el actual contexto geopolítico", ya que Sáenz Amandi cuenta con 30 años de experiencia en el sector en GMV.

En este sentido, la firma ha destacado que el nuevo directivo ha desempeñado un papel "clave" en la gestión de los principales programas del área, así como en la relación con clientes e instituciones nacionales e internacionales.

SUCEDE EN EL CARGO A MANUEL PÉREZ CORTÉS

"Con una sólida trayectoria profesional, asume este cargo con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo de GMV en este ámbito, fortalecer las capacidades tecnológicas de la compañía y consolidar su posicionamiento como socio estratégico de referencia para sus clientes", ha subrayado.

Sáenz Amandi sucede en el cargo a Manuel Pérez Cortés, quien deja la primera línea ejecutiva tras más de cuatro décadas de contribución al desarrollo de GMV.

No obstante, Pérez Cortés continuará vinculado a la empresa como asesor, "aportando su experiencia y conocimiento para garantizar la continuidad en la hoja de ruta estratégica del área".

"GMV ha consolidado una posición de referencia en el sector de defensa y seguridad gracias al talento y compromiso de sus profesionales, a la confianza depositada por sus clientes y al liderazgo de Manuel Pérez Cortés", ha resaltado Sáenz, que ha añadido que asume esta nueva responsabilidad "con ilusión y compromiso".

En este sentido, el ejecutivo ha incidido en que el propósito es "seguir impulsando las capacidades de la firma y contribuir, desde la industria, a dar respuesta a los desafíos presentes y futuros en materia de defensa y seguridad que afronta la sociedad".

Por último, GMV ha señalado que este nombramiento responde a su estrategia de largo plazo y se produce en un contexto geopolítico que "refuerza la relevancia de la defensa y la seguridad, así como los desafíos asociados a este ámbito".

"En este escenario, GMV seguirá reforzando su papel como actor clave dentro de la base tecnológica e industrial de la defensa, contribuyendo al desarrollo de las capacidades avanzadas que garanticen la seguridad y defensa de España y de sus aliados", ha concluido.