Aprobado el DORA III: Aena invertirá 13.000 millones hasta 2031 con una subida media de tasas del 0,33%

(I-D) La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de pre - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, el marco regulatorio que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española para el periodo 2027-2031 acompañada de una subida media anual de las tarifas del 0,33%.

La decisión del Gobierno ha estado más cerca de la recomendación de bajada del 0,59% anual que partió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que de las pretensiones del gestor aeroportuario que solicitada una subida del 3,82% anual, mientras que las aerolíneas demandaban una rebaja del 4,9%.

Con ello habrá cinco años de práctica congelación tarifaria en la red de aeropuertos pese al aumento esperado de viajeros, cuyo volumen saltará desde los 321 millones de 2025 a 358 millones en 2031.

"Este plan quinquenal lo que establece es que España siga siendo una referencia mundial en materia aeroportuaria y que siga teniendo los mejores aeropuertos y los más competitivos del mundo", ha destacado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

El nuevo plan establece un modelo tarifario que, en palabras del propio ministro, mantendrá a España con las tasas aeroportuarias "más competitivas de Europa". El plan contempla prácticamente una congelación de la tarifa aeroportuaria media con un incremento de apenas tres céntimos de euro por pasajero al año.

De los cerca de 13.000 millones de euros de inversión que se van a movilizar durante próximos cinco años en los aeropuertos españoles, 9.991 millones corresponden a inversión regulada, es decir, aquella que está directamente vinculada a la actividad aeronáutica. A esto se suman los otros cerca de 3.000 de inversión no regulada, es decir, la que Aena realiza fuera de ese ámbito regulado, normalmente vinculada a actividades comerciales.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha destacado la relevancia histórica de este paquete inversor para el sector aéreo español.

"Nos encontramos ante una ola inversora sin precedentes que permitirá acomodar nuestras infraestructuras al récord histórico de pasajeros, mejorando la competitividad de la economía y la movilidad de la ciudadanía", ha subrayado el ministro.

En su intervención, Puente ha subrayado que el DORA III supone un "un salto inversor", ya que el nuevo plan recoge el mayor volumen de inversiones aeroportuarias de las últimas décadas. De hecho, los casi 10.000 millones de euros de inversión regulada prevista para este quinquenio suponen una media de cerca de 2.000 millones al año.

Por su parte, el DORA II para el periodo 2022-2026 contemplaba 2.250 millones de inversión, lo que se traducía en una media anual de 450 millones de euros; una cifra similar a la recogida en el DORA I para el quinquenio 2017-2021, con 2.185,4 millones de inversión regulada, lo que implicó una media de unos 440 millones al año.

El DORA III está marcado por la necesidad urgente de adaptar la infraestructura española la alta demanda de tráfico aéreo. En este contexto, Puente ha defendido la necesidad de transformar y preparar el sistema aeroportuario español para responder a la demanda futura, teniendo en cuenta que está previsto que la red supere los 363 millones de pasajeros en 2031.

El plan contempla una previsión de incremento anual medio del tráfico de pasajeros del 1,8% para los próximos cinco años.

REPARTO TERRITORIAL

Respecto al reparto territorial de los casi 13.000 millones de euros de inversión previstos en el DORA III, el esfuerzo inversor se concentra de manera significativa en las principales infraestructuras del país: el aeropuerto de Madrid-Barajas se sitúa a la cabeza de las actuaciones con una partida global de 4.477 millones de euros, seguido por Cataluña, que recibirá 1.962 millones de euros, de los cuales 1.765 millones irán destinados específicamente al aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Asimismo, el plan contempla 1.807 millones de euros para los aeropuertos del archipiélago canario, más de 1.270 millones de euros para la Comunitat Valenciana -distribuidos entre los 868 millones para Alicante-Elche y los 400 millones para Valencia- y un volumen superior a los 1.000 millones de euros para las Islas Baleares, abarcando actuaciones en Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Son Bonet, mientras que al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se destinarán más de 830 millones de euros.

Puente ha reivindicado la importancia del transporte aéreo para España, el cual representa el 5,9% del PIB y genera aproximadamente 600.000 empleos directos e indirectos. En este contexto, el ministro ha recalcado que España es una potencia turística y que más del 80% de los visitantes que recibe llegan por vía aérea.

CIERRE DE LAS TARIFAS Y AUTOFINANCIACIÓN

Puente ha defendido el marco tarifario señalando que "las tarifas de Aena son el elemento central de la sostenibilidad económica del sistema aeroportuario español" y ha asegurado que el modelo regulatorio "proporciona una preciada certidumbre a todos los actores que operan en España, estando considerado uno de los más exigentes y mejor diseñados de la Unión Europea".

En concreto, el plan contempla un incremento medio de las tasas aeroportuarias de tan solo el 0,33% anual durante el periodo de aplicación.

Toda la estructura inversora mantendrá el principio de autofinanciación, por lo que los aeropuertos se financiarán íntegramente con sus propios recursos y no requerirán partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

DESTINO DE LAS INVERSIONES Y PROYECTOS CLAVE

El DORA III orienta la estrategia aeroportuaria hacia la capacidad a largo plazo, la digitalización de procesos y el cumplimiento de las exigencias regulatorias en materia de descarbonización.

Por partidas, el plan destinará 3.200 millones de euros a labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones, 2.850 millones a las terminales de pasajeros y más de 1.650 millones de euros a actuaciones en materia de seguridad.

Asimismo, se presupuestan 937 millones de euros para los campos de vuelo y pistas, 660 millones para proyectos de intermodalidad y 400 millones de euros para la modernización de los sistemas de transporte de equipajes. Además, a estas cantidades se suman los más de 3.240 millones de euros para el mantenimiento y conservación de la red de Aena.

Entre las actuaciones destacadas se incluye la unificación de las terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en una única terminal dotada con un nuevo edificio anexo para controles, además de la ampliación de la T4 en 500 metros.

Asimismo, en los aeropuertos de las Islas Baleares se crearán nuevas zonas de control de pasaportes adaptadas al sistema de entradas y salidas (Entry/Exit System) para cumplir con las exigencias del Espacio Schengen.

En el apartado medioambiental y de capacidad, el ministro de Transportes ha aclarado que no se acometerán ampliaciones de pistas que superen los planes directores vigentes.

Paralelamente, Aena reafirma su objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2030 a través de iniciativas de autoabastecimiento con energía renovable.