Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza licitan 31 nuevas rutas aéreas a 15 países

Foto de familia de la presentación de los nuevos vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

Manchester, Oporto, Praga, Budapest, Varsovia, Nápoles, Pisa, Sofía, Málaga, Tánger o Ibiza, entre los nuevos destinos

La previsión es que los vuelos comiencen el 28 de marzo de 2027

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han anunciado este viernes la licitación de 31 rutas aéreas que conectarán el aeropuerto de la capital aragonesa con 31 nuevas rutas aéreas con las que se podrá volar a 15 países.

La licitación se dividirá en 29 lotes para conectar el aeropuerto zaragozano con siete destinos nacionales, cuatro de ellos nuevos --Ibiza, Málaga, Alicante y Santiago de Compostela-- y 24 internacionales --16 más de los operados hasta el momento--. A ellos se suma la ruta a Palma de Mallorca, que continúa operativa.

Los nuevos destinos son Manchester, Oporto, Praga, Budapest, Varsovia, Cracovia, Bratislava, Nápoles, Pisa, Palermo, Sofía, Málaga, Tánger, Suiza --ciudad a determinar entre Basilea, Zurich o Ginebra--, Ibiza, Santiago de Compostela, París, Venecia, Alicante y Düsseldorf, que se suman a los que ya estaban operativos desde Zaragoza, como Tenerife Norte, Gran Canaria, Bérgamo, Londres, Bucarest, Cluj-Napoca, Menorca o Palma de Mallorca, entre otros.

El Ayuntamiento de Zaragoza firmará un convenio para aportar 2,93 millones de euros, que se sumarán a los 5,86 millones aportados por el Gobierno de Aragón a través de la sociedad Promoción de Actividades Aeroportuarias (PAA), resultando así un importe de 8,8 millones para prácticamente triplicar el número de rutas y más que duplicar el número de viajeros actuales.

El escenario proyectado, si se adjudican y operan todos los lotes y se mantienen las conexiones actuales, elevaría la oferta hasta 33 rutas, 15 países, 8.788 vuelos y 1.619.282 asientos, con una estimación de 1.376.390 viajeros anuales.

UNA OPORTUNIDAD

En la presentación de los vuelos, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que con este anuncio se multiplican las conexiones con España, el norte de África y Europa, y que es una noticia que no sólo hablar de turismo, sino de "cómo Aragón se relaciona con el mundo" y de cómo surgen "nuevas oportunidades más allá de nuestras fronteras".

"Detrás de cada conexión, hay una oportunidad. Por supuesto que es turismo, pero también son empresas, que van a llegar a nuestra comunidad". En definitiva, más capacidad de atraer personas, crecimiento, inversión y oportunidades, con un retorno económico estimado en 88 millones de euros --multiplicando por diez la inversión inicial--.

Todo ello llega, además, en "un momento especial" de crecimiento económico, de empleo y de la capacidad de la comunidad autónomo para atraer empresas y talento, y ha ido más allá: "Tenemos que ganar todavía más peso".

En palabras de Azcón, era "difícil" explicar que Zaragoza, siendo la cuarta ciudad de España, no tuviera conexiones aéreas "a la altura de la cuarta ciudad de España". El objetivo es llegar a los dos millones de pasajeros, algo que ha reconocido que "estamos muy lejos de ese potencial".

Ha reivindicado que esto es posible gracias a la colaboración institucional entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza, que nunca habían vivido "una época tan fructífera como esta", en la que se apuesta por "la capital de todos los aragoneses", que es "un motor fundamental de desarrollo de Aragón".

"Llevamos años, años y años oyendo hablar del aeropuerto sin que se hiciera una apuesta de verdad", ha agregado Azcón, a la vez que ha confiado en que la empresa pública AENA cumpla y lleve a cabo las inversiones pendientes en el aeropuerto de Zaragoza.

COMODIDAD DE LOS USUARIOS

"Estamos cumpliendo uno de los compromisos empresariales", ha dicho la alcaldesa de la ciudad, que ha sido la encargada de desgranar los nuevos destinos, remarcando que era una reclamación de los empresarios.

Chueca ha subrayado que Zaragoza necesitaba más conexiones aéreas porque la situación actual del aeropuerto la hacen perder competitividad y comodidad para los usuarios, que se ven obligados a recorrer 300 kilómetros o perder tres horas en los desplazamientos a Madrid o Barcelona para coger la mayoría de los vuelos, con lo que los nuevos vuelos permitirán ganar en calidad de vida para los viajeros. Se estima que hasta 92.000 aragoneses al año se ven obligados a trasladarse para viajar.

A ello ha sumado la necesidad de reivindicar la "relevancia económica, turística y social" de Zaragoza como capital de Aragón, "abrir una puerta" a Europa y el norte de África y ponerla "en el lugar que merece en el mundo".

El objetivo es que Zaragoza se siga posicionando como un polo e atracción turística, en un momento en el que está creciendo la demanda, sobre todo internacional, resaltando que "cada vez que viene un turista a la ciudad, genera un impacto económico muy relevante".

La alcaldesa ha precisado que cuatro de los destinos volarán cuatro días a la semana --Tenerife, Gran Canaria, Bérgamo y Londrés, todos ellos ya operativos--; Rumanía, Bruselas, Milán, Roma y Marrakech, también entre los que ya funcionan, lo harán tres días, y el resto, dos.

Antes, el consejero autonómico de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha afirmado que el aeropuerto de Zaragoza va a ser el "de referencia" en el valle del Ebro, después de años de pérdida de rutas, en lo que "no ha ayudado" la gestión del conflicto entre AENA y las compañías aéreas por las tasas.

"Hoy no venimos a contar simplemente una inversión", ha recalcado López, sino la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir dónde viajar sin necesidad de recorrer 300 kilómetros.

FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DE 2027

La iniciativa responde a una situación de desequilibrio en la movilidad aérea que tanto el Ejecutivo autonómico como el Consistorio zaragozano consideran necesario corregir: Zaragoza es la cuarta ciudad de España por población, con más de 700.000 habitantes, pero registra apenas un pasajero aéreo por habitante y año, frente a los 14,1 de Sevilla y Valencia o los 20,1 de Bilbao.

Además, el aeropuerto zaragozano se encuentra en el entorno de un área de influencia de 2,8 millones de personas y el 4,5 % del PIB español.

La publicación de los pliegos está prevista para la semana que viene, con lo que la adjudicación de los diferentes lotes se llevará a cabo en el mes de noviembre, mientras que el inicio de las operaciones está previsto para el 28 de marzo de 2027, coincidiendo con el comienzo de la temporada de verano.

Pasado un año, se evaluará cada ruta para proceder a los pertinentes ajustes y, en su caso, a la renovación, dado que la prolongación de los contratos será prorrogable durante cuatro años más.

Por último, se establece una prima anual de 375.000 euros para la primera compañía que decida establecer una base permanente de aviones en Zaragoza, una medida orientada a reforzar la presencia estable de capacidad aérea en el aeropuerto.