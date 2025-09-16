El Gobierno destaca su compromiso con la sostenibilidad y el futuro de la actividad pesquera en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha destacado este martes el compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad, la innovación y el futuro de las actividades pesquera y acuícola como pilares de la economía y de la identidad de Canarias.

Así lo ha indicado durante la primera sesión de la Asamblea General de los Consejos Consultivos Regionales de Pesca de las Regiones ultraperiféricas (Ccrup) y de los Mercados (MAC) que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

Artime ha resaltado la importancia de la pesca artesanal en las islas, que representa el 15% del valor y que es apreciada por su alta calidad y la producción acuícola, en especial de dorada y lubina.

De igual modo, ha reconocido la labor de las Cofradías de Pescadores y de las Organizaciones de Productores, tanto de ámbito nacional como autonómico.

En su intervención, ha abordado los principales desafíos del sector canario y las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la comunidad autónoma, y ha subrayado la necesidad de renovar una flota pesquera envejecida para mejorar la seguridad, eficiencia y atractivo del sector.

También ha enfatizado el intenso trabajo en la lucha contra la pesca ilegal, la cooperación con el Gobierno de Canarias en controles de calidad y sostenibilidad, así como la participación en foros europeos para defender las especificidades de las regiones ultraperiféricas.

UNA FLOTA DE 717 BUQUES

Por su parte, la flota pesquera canaria está formada por 717 buques --dato a 31 de diciembre de 2024--, de la que el 89% pertenece al censo de artes menores, que faenan en caladero nacional, y cuyas principales capturas son listado y especies autóctonas de las islas como la caballa del sur, la alacha o la vieja. A ella se suman 53 buques atuneros cañeros que igualmente faenan en caladero nacional.

En Canarias es especialmente relevante la presencia de flota internacional --21 arrastreros congeladores y dos de palangre de fondo-- que captura más de 41.000 toneladas, el 81% del total de la flota canaria, con un valor estimado de 72 millones de euros. Esta flota desembarca sus capturas, merluza y pota argentinas principalmente, en puertos de terceros países, como Uruguay.