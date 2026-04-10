El Gobierno mantiene un segundo encuentro con el sector turístico ante la situación en Oriente Próximo

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha mantenido este viernes una segunda reunión de seguimiento con el sector turístico ante el conflicto bélico en Oriente Próximo. - SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha mantenido este viernes una segunda reunión de seguimiento con el sector turístico ante el conflicto bélico en Oriente Próximo, en actual alto el fuego de dos semanas tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El encuentro, cuyo análisis apunta a una "estabilidad" del conflicto a pesar de la incertidumbre, ha contado también con la presencia del director de Turespaña, Miguel Sanz, tal y como informa el departamento gubernamental en un mensaje en redes sociales. "Gracias por el diálogo constante. Condenamos esta guerra y defendemos la paz", reza el mencionado tuit.

Este encuentro se produce casi un mes después de la primera reunión del 17 de marzo, en la que participaron representantes de Aena, y las patronales nacionales CEOE y Exceltur, junto con los sindicatos UGT y CCOO, así como los organismos internacionales ONU Turismo y el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC).

El pasado marzo, asimismo, durante la Comisión de Industria y Turismo, Sánchez ya afirmó que la intención de la Secretaría era reunirse con el sector cada dos semanas, a petición de la propia industria.

Estas convocatorias se enmarcan en los trabajos previos para la conformación del comité de respuesta temprana ante crisis turísticas, que prevé la Estrategia España Turismo 2030 para mejorar la prevención y la respuesta ante determinadas situaciones.