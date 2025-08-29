Tras cancelar una licitación adjudicada a Telefónica para el suministro de equipos de Huawei

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno publicará un nuevo contrato para renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS, una infraestructura que en la actualidad se basa en aparatos de la compañía china Huawei para enviar, recibir, dirigir y asegurar la información dentro de la red, es decir, el denominado equipamiento IP, que incluye 'routers' y 'switches', entre otros dispositivos.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ejecutivo lanzará la nueva licitación debido a un "cambio de estrategia" en torno a la RedIRIS, una red de fibra óptica de alta capacidad que da servicio a unos 500 centros académicos y científicos de toda índole, incluso del Ministerio de Defensa, y que cuenta con unos 5 millones de usuarios finales.

En ese sentido, la nueva licitación tendrá lugar después de que el Gobierno haya decidido cancelar un contrato público que se iba a adjudicar a Telefónica por alrededor de 10 millones para el suministro de equipos de nueva generación de Huawei, según adelantó el diario 'El País'.

"El contrato se cancela por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica. Se va a proceder a elaborar y publicar un nuevo contrato para renovar el equipamiento de una tercera parte de la RedIRIS con nuevo equipamiento dado que el actual está finalizando su ciclo de vida útil", han señalado fuentes de la cartera de Transformación Digital a Europa Press.

El objetivo de la licitación cancelada, que se publicó el pasado 24 de julio y para el cual la mesa de contratación propuso a Telefónica como adjudicataria el 25 de agosto, era ampliar la capacidad de transmisión de la RedIRIS hasta 400 gigabits por segundo (Gbps), frente a los 100 Gbps actuales.

Sin embargo, el "cambio de estrategia" del Gobierno en relación con la RedIRIS pasa ahora por renovar un tercio del equipamiento, si bien todavía se desconoce si en los pliegos técnicos de la nueva licitación se volverá a exigir que los dispositivos a suministrar sean de Huawei o no.

Tanto Telefónica como Huawei han rechazado realizar comentarios sobre esta información.

RIESGO PARA LA SEGURIDAD

Cabe recordar que ya en 2023 la Unión Europea advirtió de que tanto Huawei como la también china ZTE son proveedores que plantean serios riesgos para la seguridad nacional, mientras que Estados Unidos ha impuesto restricciones comerciales a Huawei por ese mismo motivo.

En este contexto, en los últimos meses ha surgido la polémica en torno a la contratación de Huawei como proveedor del Gobierno en cuestiones que afectan a la seguridad del país, como por ejemplo, la participación de la tecnológica china en el equipamiento que se utilizar para el almacenamiento de las escuchas policiales.

De hecho, la utilización de ese equipamiento por parte del Gobierno español ha suscitado reacciones en Estados Unidos, donde responsables republicanos han pedido a la directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, una revisión de sus acuerdos con España en este ámbito.

Por su parte, China ha pedido a Estados Unidos que no se inmiscuya y ha asegurado que los productos de Huawei cumplen con las leyes y regulaciones de España, que no ha establecido ninguna lista de proveedores de riesgo.