El Gobierno refuerza las actuaciones de emergencia en el mercado interior y actualiza la normativa de ruidos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que adapta diversas normas de seguridad industrial a los nuevos procedimientos europeos de emergencia para garantizar el funcionamiento del mercado interior en situaciones de crisis.

"La norma introduce mecanismos ágiles para la evaluación y autorización de productos designados como esenciales, reforzando la cooperación entre autoridades competentes y asegurando la disponibilidad de bienes críticos cuando se active el modo de emergencia del mercado interior", ha explicado el Gobierno en las referencias del Consejo.

Asimismo, el Real Decreto incorpora las últimas actualizaciones europeas en materia de emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, modificando el RD 212/2002 para incluir nuevas obligaciones de información y los métodos revisados para la medición del ruido, en línea con el Reglamento (UE) 2024/1208.

La norma no implica impactos económicos "significativos", ya que solo despliega procedimientos excepcionales en caso de emergencia y mantiene el funcionamiento ordinario del mercado.

"España se alinea con el marco europeo vigente, reforzando la resiliencia industrial y la capacidad de respuesta ante futuras crisis", ha abundado el Ejecutivo.