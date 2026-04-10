El Gobierno riojano programa dos jornadas formativas para que el sector turístico mejore su competitividad

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LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja continúa desarrollando el Plan de Digitalización del sector turístico, programa financiado con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ofrecer a las empresas turísticas asesoramiento y acompañamiento digital que permita impulsar la modernización y la competitividad de uno de los principales motores económicos del territorio.

Este Plan forma parte de una estrategia estructural y continua de modernización del sector turístico riojano orientada a posicionar a La Rioja como un destino referente en la gestión inteligente del turismo y en la adaptación a las nuevas demandas de los visitantes.

Tras las acciones formativas presenciales organizadas el pasado mes de marzo, el Ejecutivo regional ha programado dos nuevas jornadas que se impartirán online y que están destinadas a que el sector turístico conozca el potencial que diferentes herramientas tecnológicas, así como las estrategias de posicionamiento, proporcionan a cada negocio para atraer y fidelizar clientes.

Las sesiones se celebrarán en horario de 10.30 a 12.30 horas y ofrecerán pautas clave, un bloque práctico y un espacio para resolver dudas en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas sobre las que se va a formar al sector y que les permitirá ofrecer un mejor servicio y lograr una mayor rentabilidad de sus negocios a través del acceso a datos y la personalización de los servicios que se ofrecen a los turistas.

La primera, el próximo lunes 13 de abril se desarrollará bajo el título Gestión de la reputación online: el poder de la reseña para atraer clientes. Los participantes descubrirán la importancia de las reseñas y la influencia que tiene la percepción pública para convertirse en un motor de ventas de los diferentes negocios. Está comprobado que en la era digital un alto porcentaje de los viajeros consultan las opiniones online antes de tomar decisiones sobre su próximo viaje o realizar reservas, lo que las convierte en una prueba de calidad que impacta en la confianza de los clientes.

En este curso se mostrarán herramientas para transformar esa percepción pública, técnicas psicológicas para solicitar reseñas, estrategias para gestionar crisis de reputación y cómo utilizar las referencias de los clientes para mejorar el posicionamiento online, convirtiendo a los turistas satisfechos en auténticos embajadores de marca.

La segunda sesión formativa Fideliza vía WhatsApp. Estrategias de WhatsApp para el sector turístico se desarrollará el martes 28 de abril.

En el transcurso de la misma los participantes aprenderán a manejar las opciones que ofrece WhatsApp para convertirlo en una especie de "conserje disponible 24/7" que no solo resuelve las dudas de los viajeros, sino que también genera negocio a través de las herramientas ocultas de WhatsApp Business que permiten atender al triple de personas en la mitad de tiempo y ofrecer posibilidades extras a los clientes para fidelizarlos.

Inscripciones a través de la página web

https://projects.grupomainjobs.com/rioja/