La 'Capilla Sixtina del Azulejo' reabre en Madrid: la taberna Los Gabrieles vuelve tras 20 años

Taberna Los Gabrieles - LOS GABRIELES

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La histórica taberna Los Gabrieles, que en su día fue conocida como 'La Capilla Sixtina del azulejo' y un lugar por el que pasaron figuras como Manolete, Ava Gadner, Federico García Lorca o Almodóvar, reabre sus puertas en pleno Barrio de las Letras tras más de 20 años cerrada, devolviendo a Madrid uno de sus espacios culturales más emblemáticos.

En concreto, el reformado establecimiento reabre dividido en tres espacios diferenciados como son la taberna, el restaurante y una sala de espectáculos y regresa como el resultado de un proyecto concebido para devolver a la capital una joya patrimonial, según informa en un comunicado.

Fundado en 1907 y convertido durante décadas en punto de encuentro de artistas, intelectuales y eventos sociales, el histórico local regresa gracias a un ambicioso proyecto de recuperación que ha tenido como objetivo preservar su valor artístico, arquitectónico y simbólico, y devolverlo a la ciudad con una propuesta contemporánea que respeta al mismo tiempo su espíritu original.

Un icónico espacio en el Barrio de las Letras, que desde sus primeros años fue punto de encuentro para la clase trabajadora hasta los años 80, cuando se convirtió en lugar de reunión de artistas, toreros, intelectuales y celebridades. Su fama creció con su cocina y sus raciones generosas, mientras se consolidaba como espacio clave del flamenco en la ciudad. Figuras como Antonio Chacón, Pedro Almodóvar o Manolete pasaron por sus salas, como también lo hicieron el rey Alfonso XIII y Manuel Azaña, Ava Gardner, Federico García Lorca o Valle-Inclán, entre otros.

La rehabilitación de sus icónicos azulejos comenzó en 2007, dando paso al proyecto más adelante de Los Gabrieles donde la recuperación arquitectónica y artística ha llevado más de seis años y ha sido dirigida por el arquitecto Miguel Ángel Santa, del estudio Rehabilitar, junto a la constructora Proyecta Construcción y el interiorismo de Súnico.

La restauración artística patrimonial ha corrido a cargo de ECRA Servicios Integrales de Arte, responsable tanto de la recuperación de los murales cerámicos protegidos como de la integración de nuevas piezas contemporáneas, creadas por diversos artistas actuales. Todo el proceso se ha desarrollado a partir de una investigación histórica que ha permitido comprender el espíritu original del espacio.

De esta forma, Los Gabrieles arrancan una nueva etapa que se construye desde la fidelidad a su historia, pero con mirada actual. La gastronomía del local, que estará liderada por el chef Ander Galdeano, se inspira en la cocina tradicional y el recetario popular, con una propuesta madrileño-andaluza.

La bodega, diseñada por Rebeca Bellido, pone el foco en vinos que forman parte del imaginario del lugar, con una oferta de vinos tanto nacionales como internacionales. A ello se suma una agenda musical dirigida por diferentes promotores que le darán una identidad a cada día de la semana y que recupera el espíritu artístico de antaño.