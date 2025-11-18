Hafesa incorpora a su red dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Cartagena y Málaga

Archivo - Planta de almacenamiento y distribución de hidrocarburos de Grupo Hafesa - GRUPO HAFESA - Archivo

Hafesa ha incorporado a su red logística dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Cartagena y Málaga, sumando más de 660.000 metros cúbicos de capacidad y logrando así siete plantas en toda España, informó la compañía.

El grupo enmarcó esta ampliación en su estrategia "de crecimiento y diversificación, que busca reforzar la capacidad de servicio y optimizar la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles en el sur de Europa".

En concreto, la terminal de Cartagena, ubicada en el Puerto de Escombreras, dispone de una superficie de 21.000 metros cúbicos y una capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos distribuidos en cinco tanques.

Este enclave, uno de los principales puntos de entrada de hidrocarburos en España, está equipado con sistemas completamente automatizados que permiten la descarga de barcos, el almacenamiento, el aditivado y la carga de camiones con la máxima eficiencia y seguridad. Además, cuenta con conexión directa a la red de Exolum, lo que refuerza su operatividad y garantiza la optimización de los flujos logísticos.

Por su parte, la instalación de Málaga, situada en el muelle 9 del puerto de la ciudad, dispone de 16.239 metros cúbicos y una capacidad de 40.000 metros cúbicos repartidos en siete tanques.

Esta terminal, que forma parte del complejo petroquímico del puerto, se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de combustibles tradicionales y, además, como hub de referencia para biocombustibles.

ALCANZA LOS 600.000 M3 DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

Con las dos nuevas plantas, Hafesa alcanza los 660.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Entre las plantas más destacadas se encuentra Petróleos Asturianos, que aporta 240.000 metros cúbicos, situándose como la mayor infraestructura del grupo. Le siguen la terminal de Tancar en Cartagena, con 110.000 metros cúbicos, y la de DBA Motril Port, que suma 106.527 metros cúbicos.

La red se completa con los 90.000 metros cúbicos de DBA Ferrol Port, los 63.250 metros cúbicos de DBA Bilbao Port, los 40.000 metros cúbicos de la instalación ODT en Málaga y los 10.520 metros cúbicos de la planta de DBA Ocaña.

Además de su capacidad volumétrica, estas terminales ocupan superficies que van desde los 16.239 metros cuadrados de Málaga hasta los 37.344 metros cuadrados de Petróleos Asturianos.

El consejero delegado de Hafesa, Diego Guardamino, indicó que la incorporación de estas terminales supone "un paso más en la estrategia de crecimiento y diversificación" del grupo, permitiendo reforzar su presencia en España y "ofrecer un servicio logístico más ágil, seguro y eficiente a nuestros clientes".