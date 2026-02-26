HBX y Queer Destinations lanzan una plataforma para impulsar el turismo LGBTQ+

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

HBX Group y Queer Destinations han anunciado este jueves el lanzamiento de una plataforma 'online' para impulsar el turismo LGBTQ+, cuya expansión inicial se centrará en mercados clave, como España, México, Brasil y Grecia, según un comunicado.

En concreto, esta solución combina formación en inclusión, tecnología de reservas y el inventario global de la firma de viajes, lo que redunda en estándares de certificación y una oferta turística internacional "cuidadosamente seleccionada".

Además, parte de los ingresos se reinvertirá en la comunidad 'queer' local mediante la colaboración con ONG LGBTQ+.

Esta plataforma se presentará en la feria ITB Berlín 2026, que tiene lugar a principios de marzo, con un lanzamiento más amplio previsto para finales de este año.

Según estimaciones de LGBT Capital, la comunidad LGBTQ+ global representa 3,7 billones de dólares en gasto anual, una cifra que, si se midiera como economía nacional, ocuparía el quinto lugar a nivel mundial.

Para la directora de Recursos Humanos de HBX Group, Elena Pérez, "la inclusión solo tiene un impacto real cuando cuenta con herramientas que permitan aplicarla a gran escala. Con esta plataforma queremos facilitar que los viajes para todos sigan creciendo en todo el mundo, apoyándonos en tecnología fiable y una red sólida de colaboradores".