Heineken invierte 80 millones en convertirse en la primera gran cervecera 100% renovable de España

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos de HEINEKEN España; Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de C. Madrid; Etienne Strijp, presidente de HEINEKEN España, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ/HEINEKEN

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Heineken España se ha convertido en la primera gran cervecera en fabricar todos sus productos -cervezas, cider y tinto de verano- con energía 100% renovable en el país, un proceso de descarbonización en el que ha invertido 80 millones de euros.

En concreto, este hito de la cervecera refuerza su liderazgo dentro del grupo Heineken N.V., ya que España ha sido pionera al convertirse en el primer país que completa la transición energética de sus procesos de elaboración -con cinco años de antelación a la 'hoja de ruta' marcada-, contribuyendo al objetivo global del grupo de ser cero emisiones netas en producción en 2030 y en toda la cadena de valor en 2040.

"Desde diciembre del 2025 elaboramos en Heineken España todos nuestros productos con energía 100% renovable. Hemos descarbonizado el proceso de elaboración de todas nuestras cervezas, la 'ciders' y el tinto de verano de Ladrón. Somos el primer mercado de Heineken en el mundo en conseguirlo y además también la primera gran cervecera en nuestro país", ha anunciado el presidente de Heineken España, Etienne Strijp, durante la presentación de este hito, que contó con la presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Strijp ha reiterado la importancia de alcanzar este logro. "Refuerza nuestro liderazgo y nuestra imagen como empresa responsable y esta imagen genera mayor confianza entre consumidores, clientes, empleados y nos permite contagiar a otras empresas. Nuestros avances generan valor para el grupo y para España, y nos ayuda a anticiparnos a regulaciones futuras ambientales", ha destacado.

Además, el presidente de Heineken España ha puesto en valor que esta acción no hubiera sido posible sin "contar con grandes aliados tanto públicos como privados", como es el caso de Iberdrola, Engie, CSIN, así como las diferentes Administraciones de Andalucía, Comunidad Valencia o Madrid. De hecho, el acto contó con la presencia de los consejeros Jorge Paradela, de Industria, Energía, Minas y Digitalización de la Junta de Andalucía; y Carlos Novillo, de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

"Este hito se ha sostenido en tres pilares: la sostenibilidad, la ambición y una ruta clara, exigente y eficiente", ha subrayado el presidente de Heineken España.

Y es que así se cierra casi una década de innovación tecnológica de la compañía, junto a sus 'partners', para descarbonizar la actividad de sus cuatro fábricas, que están ubicadas en Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid.

AAGESEN CELEBRA LA APUESTA DE HEINEKEN POR LA DESCARBONIZACIÓN Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha celebrado como un "hito importante" la apuesta por la descarbonización de Heineken España y puso en valor que se trata de "un compromiso claro" de la compañía para "dar respuesta al mayor reto de nuestro tiempo, el cambio climático".

Asimismo, ha señalado que la cervecera, a la que el Gobierno ha acompañado en esta iniciativa con ayudas por 14 millones de euros, lanza así un "mensaje muy potente" de que la transición ecológica es "oportunidad económica e industrial". "Es rentable, es posible y ofrece resultados que ya están aquí", añadió al respecto.

Por ello, ha asegurado que representa un claro ejemplo de que España cuenta con "las condiciones ideales para ser una potencia en renovables, la gran potencia de Europa", con el objetivo no solamente de invertir en energía 'verdes', sino también de generar demanda.