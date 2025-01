Hereu defiende la importancia de Hispasat en medio de las negociaciones para su compra por parte de Indra

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido la importancia de Hispasat y de los proyectos europeos en los que participa para la soberanía del Viejo Continente en medio de las conversaciones para la posible compra del operador de satélites de telecomunicación de Redeia por parte de Indra.

Hereu, que presidió Hispasat durante tres años antes de asumir la cartera de Industria, ha protagonizado este jueves 'Los Desayunos Informativos de Europa Press' y al ser preguntado de forma directa sobre la potencial adquisición del operador de satélites por parte de Indra ha subrayado que no se puede pronunciar sobre "procesos no cerrados", por lo que dejado entrever que, efectivamente, se está negociando la operación.

En relación a si tendría más sentido que Hispasat se integrase en Indra en lugar de estar en Redeia, Hereu ha preferido, de nuevo, mantener la cautela: "Yo no me puedo pronunciar. Allí también hay un equipazo".

El ministro ha mantenido la misma línea cuando se le ha preguntado acerca de si, debido a los recientes cambios corporativos en Indra y Telefónica, tendría sentido alguna operación cruzada entre ambas compañías: "Les deseo el mejor de los éxitos y no puedo incidir, porque no me toca. No quiero afectar negativamente ningún proceso que entiendo que siempre son delicados y, por tanto, desde el respeto, espero que acabe bien".

En este contexto, Hereu puso como ejempleo durante su intervención en el evento la importancia de Hispasat y de su participación en proyectos europeos en materia satelital, los cuales buscan fomentar la soberanía del continente en este tipo de cuestiones críticas.

"Estamos viviendo un proceso donde diferentes operadores europeos están construyendo un proyecto europeo para dar respuesta a otros que nos proveen de servicios y que están muy bien, pero que el día que quieran igual lo cierran", ha subrayado el ministro.

"Aquí hago mención a las vulnerabilidades y a las fortalezas (...) Lo que no podrá ser es depender de constelaciones de satélites que alguien, el día que se levanta de mal humor, nos los cierra. Esto es lo que no podrá admitir Europa. Este es un debate europeo de calado y la impronta industrial es fundamental", ha añadido.

El titular de Industria también ha recalcado que la reflexión de Europa --sin negar la globalización-- debe partir de la necesidad del "fortalecimiento de las capacidades propias en ámbitos amigables y de confianza".

"Lo digo desde la tesis de alguien que cree en las reglas del comercio internacional. Creemos en la multilateralidad (...) Hay que empezar a militar activamente y no entregarse ni a modas ni a poderosos, sino al multilateralismo, en el respeto a las reglas internacionales, en la Europa de los valores", ha agregado en su intervención.