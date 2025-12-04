Hispasat renueva el acuerdo para la distribución de televisión por satélite con la teleco lusa NOS

Archivo - Logo Hispasat - HISPASAT - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hispasat y la teleco portuguesa NOS han renovado el acuerdo plurianual para la distribución de televisión por satélite en todo el territorio nacional luso, incluidos sus archipiélagos, según ha informado la compañía española en un comunicado.

"Esta renovación consolida una colaboración entre ambas compañías que cumple ya más de 20 años, garantizando así la continuidad y la calidad en la distribución de contenidos vía satélite de NOS. Este servicio es un requisito fundamental para la cobertura televisiva completa en todo Portugal, ya que garantiza que ningún ciudadano se quede sin servicio, independientemente de su ubicación", ha resaltado.

En concreto, Hispasat proporcionará capacidad satelital para la prestación de este servicio, que incluye alrededor de 100 canales nacionales e internacionales.

"A pesar del amplio despliegue de servicios audiovisuales terrestres, la televisión por satélite sigue siendo una solución crucial y necesaria para garantizar la cobertura televisiva completa en todo Portugal, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde la cobertura terrestre o por fibra es limitada", ha valorado Hispasat, compañía de la que Indra ha adquirido el 89,68% por 725 millones de euros.