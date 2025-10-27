Hyatt anuncia su primer hotel Andaz en Hong Kong previsto para 2027

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hotelera estadounidense Hyatt ha anunciado un acuerdo de gestión con las compañías Wing Tai Properties Limited y CSI Properties Limited para introducir la marca de hoteles lifestyle Andaz en Hong Kong.

El proyecto, que se denominará Andaz Hong Kong Central, será una construcción completamente nueva y se espera que abra sus puertas en 2027, reforzando la presencia de Hyatt en el segmento de lujo en la región.

El nuevo establecimiento se situará en Central Crossing, un complejo urbano de uso mixto de nueva creación que también incluirá oficinas premium, áreas verdes y espacios patrimoniales rehabilitados en el corazón del distrito de Central.

El hotel dispondrá de 125 habitaciones y suites, además de un 'Living Room' diseñado para ser el centro social, un restaurante operativo durante todo el día y un centro de fitness.

Como elemento distintivo, el proyecto introducirá el primer Andaz Village, un centro comercial y minorista boutique que estará anexo al hotel. Este espacio se centrará en marcas de interés global, poniendo especial énfasis en experiencias gourmet y de bienestar.

La ubicación es estratégica, ya que el hotel estará enclavado cerca de centros culturales rehabilitados y puntos de interés como Tai Kwun, PMQ y Central Market, y ofrecerá conexión directa con los principales nudos de transporte de la ciudad.