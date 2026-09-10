Hyatt y Delta firman un alianza para integrar sus programas de fidelización - HYATTT

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las compañías estadounidenses Hyatt Hotels Corporation y Delta Air Lines han anunciado una alianza estratégica a largo plazo orientada a interconectar las ventajas de sus respectivos programas de fidelidad, World of Hyatt y Delta SkyMiles.

La colaboración, que se implementará en los próximos meses, permitirá a los clientes de ambas marcas obtener recompensas conjuntas tanto en vuelos como en estancias hoteleras.

El acuerdo se centrará en su fase inicial en la categoría de miembros de nivel Elite.

Mediante este sistema de acumulación doble, los usuarios de World of Hyatt con estatus Elite podrán sumar puntos Hyatt al adquirir billetes en clases de tarifa aptas con Delta Air Lines, mientras que los socios Medallion de Delta SkyMiles generarán millas al hospedarse en los establecimientos participantes de la cadena hotelera.

El presidente y consejero delegado de Hyatt, Mark Hoplamazian, ha señalado que la iniciativa busca ofrecer valor añadido a lo largo de todo el itinerario del viajero, integrando la experiencia del transporte aéreo con la estancia hotelera.

Por su parte, el máximo responsable de Delta Air Lines, Ed Bastian, ha encuadrado el acuerdo dentro de la estrategia de la aerolínea para homologar los estándares de atención al cliente en el segmento de viajes premium.

Ambas corporaciones han confirmado que en los próximos meses harán públicos los detalles específicos sobre los criterios de elegibilidad, los procesos de registro, las fechas exactas de lanzamiento y la suma de nuevas ventajas adicionales dirigidas a los miembros de ambos programas.