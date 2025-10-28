IAG reduce capital social tras amortizar 244 millones de acciones propias

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

International Consolidated Airlines Group (IAG), holding que engloba a aerolíneas como Iberia y British Airways, ha reducido su capital social tras la amortización de un total de 244,27 millones de acciones propias, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha registrado la escritura pública de la reducción de capital y la consiguiente modificación estatutaria en el Registro Mercantil de Madrid el pasado 20 de octubre, dando cumplimiento a la información relevante previa comunicada el 11 de septiembre.

Se espera que las acciones canceladas sean excluidas de las correspondientes Bolsas de Valores en los próximos días.

Como resultado de esta operación, el capital social de IAG queda fijado en 472.720.114,70 euros, dividido en 4.727.201.147 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, todas ellas íntegramente suscritas y desembolsadas.

IAG ha recordado que esta cifra debe ser utilizada por los accionistas como el denominador para calcular la obligación de notificar a la CNMV sus participaciones o cambios en las mismas.

A la fecha de esta comunicación, la compañía posee un total de 135.956.171 acciones en tesorería y el capital social emitido (excluidas las acciones mantenidas como acciones en tesorería) consiste en unas 4.591.244.976 acciones.