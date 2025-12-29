Iberdrola, reconocida por los IFR Awards por sus operaciones de financiación en 2025

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán - IBERDROLA

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha sido premiada por International Financing Review (IFR) como Emisor Corporativo y Emisor Sostenible del Año 2025, en reconocimiento a la implementación de su estrategia de financiación global, que abarca un amplísimo abanico de instrumentos y mercados a través de los que el grupo moviliza el capital necesario para llevar a cabo su plan de crecimiento, informó la energética.

En concreto, la International Financing Review (IFR) es una publicación líder en los mercados de capitales a nivel mundial y sus premios a las instituciones y operaciones más destacadas en los mercados financieros cada año se hallan entre los más valorados en el sector.

En el caso de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, la publicación ha destacado el programa de financiación desarrollado por el grupo en el último año, desde la ampliación de capital realizada el pasado verano a operaciones de deuda en formato verde o sostenible como bonos sénior, convertibles e híbridos, préstamos con organismos multilaterales, bancos de desarrollo y agencias de crédito a la exportación.

En 2025, Iberdrola ha demostrado su capacidad para financiar su plan estratégico aprovechando las mejores oportunidades del mercado. Para ello, selecciona los instrumentos más adecuados y los mercados más competitivos en cada caso, combinando capital y deuda y aplicando las últimas tendencias financieras y de sostenibilidad.

Hasta 2028, la energética aumentará un 30% sus inversiones, alcanzando un total de 58.000 millones de euros, de los que cerca de dos tercios irán destinados a redes eléctricas, principalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.

UNA AÑO DE OPERACIONES.

De entre las operaciones de 2025, destacan la ampliación acelerada de capital de 5.000 millones de euros llevada a cabo el pasado julio, la mayor de este tipo en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) desde 2015.

Además, Iberdrola ha emitido bonos verdes pioneros, como el primer bono híbrido bajo el European Green Bond Standard (EuGB) y alineado con los Green Bond Principles (GBPs) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés), la colocación de bonos sénior verdes en euros a 10 años bajo los dos estándares mencionados y un innovador bono verde referenciado a la acción de la empresa por 400 millones de euros.

En financiación bancaria y multilateral, en 2025 Iberdrola ha obtenido un préstamo verde de hasta 600 millones de libras del UK National Wealth Fund y un crédito verde de hasta 900 millones de euros con un amplio grupo de bancos, ambos destinados a sus inversiones en el Reino Unido, así como cinco préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por cerca de 1.200 millones de euros para proyectos renovables en el mar Báltico alemán, Brasil y España.

Asimismo, ha cerrado más de 3.600 millones de libras en 'project finance' en el Reino Unido para el parque eólico marino East Anglia Three en colaboración con Masdar, con apoyo de 23 bancos y la agencia danesa de crédito a la exportación EIFOm, y ha firmado una nueva línea de crédito sostenible multiprestatario de 2.500 millones de euros para Iberdrola y Avangrid.

En mercados locales, destacan emisiones verdes en Brasil por hasta 3.300 millones de reales y en los Estados Unidos por más de 1.000 millones de dólares que incluyen colocaciones privadas, emisiones "144A" y bonos exentos de impuestos.