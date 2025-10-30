Ikea abrirá una tienda de 3.000 metros cuadrados en Vitoria el 27 de noviembre tras invertir 6,3 millones

Archivo - Fachada de una tienda de IKEA - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ikea abrirá el próximo 27 de noviembre una tienda en Vitoria-Gasteiz, en la zona exterior del Centro Comercial El Boulevard. El nuevo establecimiento contará con 3.000 metros cuadrados de superficie comercial y ha supuesto una inversión de 6,3 millones de euros.

Según ha explicado Ikea, este nuevo espacio ofrecerá una experiencia de compra "más cercana, cómoda y sostenible" replicando las áreas clásicas de una tienda Ikea como son Exposición, Complementos, Autoservicio, y Mercado Circular. Además, cuenta con un espacio de Restauración de 185 m2.

El equipo de Ikea en esta tienda estará formado por 48 personas, de las cuales un 90,4% corresponden a nuevas vacantes que se han cubierto principalmente con talento local.

Al frente del equipo estará Alberto Maurelle, nuevo director de tienda, que cuenta con una amplia trayectoria en la compañía. Anteriormente ha trabajado en Ikea como responsable del área de Dormitorio y Colchones en la zona de Madrid y en Ikea.

"Estamos muy orgullosos del equipo formado en Ikea Vitoria-Gasteiz. Es un proyecto hecho con y para el talento local, que refleja la diversidad, cercanía y el compromiso de las personas que hacen posible que Ikea esté cerca cada día de los alaveses y alavesas", ha declarado Alberto Maurelle.

Por su parte, el gerente de El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, Óscar Valdivielso, ha dado la bienvenida a Ikea y ha señalado que su incorporación al Centro Comercial El Boulevard refuerza "su estrategia de atraer marcas líderes y seguir ofreciendo a los visitantes una propuesta comercial sólida, diversa y de calidad".

Además, como novedad, esta nueva tienda contará con un espacio de 1.200 m2 de capacidad logística con el fin de apoyar la distribución de productos en Euskadi, Navarra, Cantabria y La Rioja, especialmente sofás.

El actual espacio de planificación de Ikea situado en el mismo Centro Comercial cerrará el 24 de noviembre, mientras que el punto de recogida externo en Júndiz permanecerá abierto hasta la entrega del último pedido realizado allí.

Con esta nueva tienda, Ikea refuerza su presencia en Euskadi donde actualmente están disponibles siete puntos de contacto en tres formatos físicos distintos: la tienda de Barakaldo, cuatro espacios de planificación (Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia e Irún), dos puntos de recogida (Júndiz y Astigarraga).

La tienda de Ikea en Barakaldo cumple ahora 20 años, siendo la primera tienda en el norte de la Península, y la sexta en territorio nacional. A lo largo de estos años, más de 52 millones de visitantes han pasado por sus puertas.