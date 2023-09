Imaz (Repsol) tilda de "aberración" que en España se prohíba la exploración y producción de gas

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz ; el expresidente del Gobierno de España José María Aznar; la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz ; el expresidente del Gobierno de España José María Aznar; la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. - Ricardo Rubio - Europa Press

Bogas (Endesa) afirma que España es el país que más gas ruso consume



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que es "una aberración" que en España exista una Ley de Clima que prohíba la exploración y producción de gas.

Durante unas jornadas del Campus FAES 2023 este jueves, Imaz ha apuntado que España "necesita gas" y es un ejercicio de "hipocresía" que se esté importando desde otros países para dar imagen de "sostenibles", cuando la emisión de dióxido de carbono (Co2) y metano es la misma y mayor si se tiene en cuenta las emisiones de su transporte para traerlo a España.

"Limpiamos nuestras conciencias, decimos que somos sostenibles, estamos dañando nuestra competitividad industrial y a su vez estamos aumentando las emisiones de CO2 en el mundo", ha añadido.

Por ello, el consejero delegado de Repsol ha pedido realizar una transición de manera "inteligente" y no desde la "ideología", para lo que ha pedido no provocar una disrupción en la demanda que provoque un aumento en los precios de la energía y aprovechar las fuertes endógenas que hay en Europa. "En Europa estábamos produciendo prácticamente hace 25 años el mismo gas que posteriormente hemos importado de Rusia", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que sería "irresponsable" dejar de producir petróleo y gas, ya que esto dañaría la economía y a los consumidores, así como abandonar la visión de la descarbonización de la economía.

También ha culpado del aumento de los precios del gas no solo al presidente de Rusia, Vladímir Putin, sino al "radicalismo prohibicionista", que "presiona" a los inversores y provoca que acaben abandonando sus proyectos, generando un aumento en los precios de este recurso.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que España es el país europeo que más gas ruso consume "con diferencia" y ha destacado la importancia del precio de esta materia prima para la sociedad.

"Lo hemos visto últimamente, había, no sé cómo decirlo, un 'engagement' con las compañías que eran sostenibles y que propugnaban la sostenibilidad. Bien, llega la crisis de Rusia y los ciudadanos lo que quieren son precios, se olvidan de repente de esto. Y también qué nos ocurre en las empresas, oye, si vamos a hacer un proyecto que no es rentable, no lo haremos", ha agregado.

En ese contexto, y en relación con el precio de la energía, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha hecho hincapié en que España no debe renunciar a avanzar en la descarbonización a pesar de que sea un proceso "caro".

En esa línea, ha argumentado, que tecnologías pujantes en estos momentos como la inteligencia artificial no existirán en el futuro con energía cara. Además, ha incidido que se trata de un proceso mundo y no solo europeo.

IBERDROLA ADVIERTE A EUROPA SOBRE EL LIDERAZGO DEL HIDRÓGENO VERDE

Por otro lado, Ruiz-Tagle ha opinado que si Europa quiere ser la "capital del mundo" del hidrógeno verde, tiene que "correr" porque, según ha advertido, otras regiones del mundo, como América Latina, China, Australia o el sur de África está "despertando" y, desde su punto de vista, en este sector se trata de "ser el primero".

Así, el directivo ha instado a que en la Unión Europea (UE) se fomente la inversión a través de un marco regulatorio estable. "Europa en este momento tiene una discusión peligrosa para emprender. Estamos hablando de regulación, de impuestos, de ayudas que, de repente, no fluyen a las velocidades que necesitamos. Esas cosas, en otras partes, no están ocurriendo", ha advertido.

No obstante, Ruiz-Tagle ha manifestado su "confianza" en que la UE logre alcanzar sus objetivos en materia de transición energética para 2030 y 2050.

En relación al gas, el consejero delegado de Iberdrola España también ha señalado que la UE mantenía una "buena velocidad" en materia de transición energética hasta que estalló la guerra en Ucrania y se produjo una "explosión" de los precios del gas --si bien ya habían comenzado a subir con anterioridad--.

"¿Por qué explotó el precio? Porque se genera una hiperdemanda en Europa producto del corte, a raíz de las medidas de sanción económica a Rusia, se corta el suministro por tubo. El tubo tiene un problema, te da una gran seguridad mientras lo tienes, en el momento en que no lo tienes lo que te viene es un terremoto energético", ha valorado el directivo.

"Yo he vivido dos, uno en Chile, dependíamos de un tubo de Argentina que se cortó y el precio de la energía pasó de 25 a 250 dólares, y el de España del año pasado. Entonces, la lección está aprendida: Ojo con los tubos porque no son infalibles", ha reflexionado.

Así, ha resaltado que el gas tiene el problema del precio y de la producción, dos aspectos en los que España no tiene control dado que el país es un "mero tomador de precios".