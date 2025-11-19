Inditex suma un total de 17 tiendas de su programa for&from tras la apertura de un Zara Home en Portugal

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inditex ha abierto una segunda tienda de Zara Home for&from en Portugal, con el objetivo de reforzar su compromiso con la inclusión social y profesional de personas con discapacidad, alcanzando un total de 17 tiendas de este formato en España, Portugal, Italia y México.

En concreto, Inditex ha explicado que desde 2002, han generado oportunidades laborales para casi mil personas con diferentes discapacidades y más de 9 millones de euros para proyectos sociales de las diferentes organizaciones gestoras.

De hecho, el nuevo Zara Home for&from, situado en Vila do Conde -en las proximidades de Oporto- está gestionado por la Asociación VilacomVida, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la inclusión y la autonomía de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Además, el equipo de la nueva tienda está formado por 22 personas, 15 de ellas con algún tipo de discapacidad, y la plantilla refleja diversidad funcional, integrando a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, deficiencias sensoriales como baja visión o sordera, discapacidades motrices y problemas de salud mental.

En particular, la tienda cuenta con casi 300 metros cuadrados y ofrece productos de colecciones anteriores en un entorno "cálido, funcional y accesible, fiel a la estética natural y elegante de la marca".