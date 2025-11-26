Indra se alía con S2Grupo para desarrollar capacidades de combate en el ciberespacio y de ciberdefensa

Archivo - (I-D) El Consejero Delegado Y Cofundador De S2grupo, José Miguel Rosell, Y El Presidente De Indra, Ángel Escribano, Durante La Firma Del Acuerdo Entre Ambas Compañías En Materia De Ciberseguridad Y Combate En El Ciberespacio - INDRA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Indra y S2Grupo han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar de forma conjunta capacidades "avanzadas" de combate en el ciberespacio y de ciberdefensa para reforzar la protección de plataformas, sistemas y programas del sector de la defensa, según han informado ambas empresas en un comunicado.

Se trata de la primera alianza formal entre ambas compañías, que comparten la intención de fortalecer la soberanía tecnológica nacional en materia de ciberdefensa y de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades "plenamente europeas frente a un ecosistema de amenazas cada vez más sofisticado y dominado por actores-Estado".

"La digitalización intensiva de los sistemas de armas, plataformas terrestres, navales y aéreas, sensores, sistemas de mando y control, comunicaciones y cadenas logísticas ha incrementado exponencialmente la superficie de ataque y la exposición frente a ciberamenazas.

Esto, unido al reconocimiento del ciberespacio como quinto dominio de la defensa, hace necesario avanzar en la aproximación de la cíber como un campo de maniobras más, pasando de la ciberseguridad tradicional a un enfoque de ciberdefensa activa", han subrayado.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que este acuerdo fortalece las capacidades nacionales para el desarrollo de las soluciones soberanas necesarias para afrontar misiones militares en el ciberespacio y con las que responder a las necesidades de una "guerra híbrida permanente".

Por su parte, el consejero delegado y cofundador de S2Grupo, José Miguel Rosell, ha destacado que "en un escenario marcado por la aparición de actores-Estado y amenazas persistentes", la colaboración con Indra permite a su empresa "aportar capacidades tecnológicas avanzadas" para reforzar la resiliencia de las Fuerzas Armadas y consolidar la autonomía estratégica nacional y europea.

Cabe destacar que tanto Indra con S2Grupo formaron parte del grupo de compañías del sector de la ciberseguridad que a finales del pasado marzo se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la planificación del incremento del presupuesto militar en España.

En ese sentido, Indra ha recibido varios préstamos estatales sin intereses para la prefinanciación de distintos programas de modernización militar ligados al ámbito de la ciberseguridad, como el 'Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada' o el 'Entorno Virtual Aislado de Enseñanza en Ciberseguridad - Cyber Range entorno clasificado (Cyber-Range)', entre otros.