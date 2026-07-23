Indra se alza más de un 3% en Bolsa tras aumentar un 2% su beneficio y disparar un 30% sus ingresos

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra se alzaba más de un 3% en Bolsa en los primeros compases de la apertura del mercado tras anunciar que registró unas ganancias netas de 219 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 2,1% más que los 215 millones del mismo periodo del curso anterior y que disparó un 30% sus ingresos.

En concreto, los títulos de la empresa española de tecnología y defensa crecían un 3,11%, hasta los 52,68 euros, siendo la firma que lideraba las subidas del mercado en una jornada en la que el Ibex bajaba un 0,5% en plena ola de resultados.

Indra ha achacado el incremento del beneficio a la mejora operativa.

Asimismo, la empresa facturó 3.179 millones de euros en la primera mitad del año, lo que representa un aumento de casi el 30% en comparación con los 2.450 millones de euros que ingresó entre enero y junio de 2025.

En cuanto al desglose de los ingresos, el área de Defensa aportó 973 millones de euros (+103% interanual), la de Tráfico Aéreo sumó 300 millones (+16%), la de Movilidad agregó 175 millones de euros (+1,8%)) y Minsait volvió a ser el departamento con mayor facturación, dado que su cifra de negocio supuso el 48% del total del semestre, con 1.541 millones de euros (+2,6%).