El BCE cumple con lo esperado y mantiene sin cambios los tipos de interés

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha informado este jueves que mantiene sin cambios los tipos de interés, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) continuará al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%, después de la subida de 25 puntos básicos ya acometida en la pasada cita de la institución.

"Las perspectivas para los precios de la energía, si bien son muy volátiles, se sitúan actualmente cerca del escenario base de las proyecciones del personal del Eurosistema de junio y muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Medio. La incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética", reza el comunicado emitido por el banco central.

La tasa de inflación de la zona euro se moderó en el mes de junio en cuatro décimas, hasta el 2,8% frente al 3,2% correspondiente al mes de mayo, aunque las nuevas tensiones en Oriente Próximo elevan la presión sobre los precios, con el Brent rozando la barrera de los 100 dólares este jueves.

De esta manera, el instituto emisor ha señalado que se mantiene en un buena posición para afrontar la incertidumbre del conflicto en Oriente Próximo, con Estados Unidos e Irán reavivando los ataques, y, así, adoptará las medidas necesarias basándose en los datos, continuando con un enfoque "reunión a reunión".

En concreto, el Consejo de Gobierno del BCE se centrará en su evaluación de las perspectivas de inflación y los riesgos asociados, así como de la dinámica de la inflación subyacente y la eficacia de la transmisión de la política monetaria.

El BCE ha reiterado que no se compromete con ningún rumbo fijo en la política monetaria y ha señalado que sus decisiones irán en línea con su objetivo para garantizar que la inflación se estabilice en el 2% a medio plazo.

En su pasada reunión del mes de junio, el BCE ya incrementó los tipos en 0,25 puntos porcentuales los tipos de interés, su primera subida en tres años, aduciendo presiones inflacionistas provocadas por la guerra de Irán.