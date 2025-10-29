Indra deberá esperar a la próxima junta de accionistas para acometer la renovación parcial de su consejo

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra deberá esperar a la celebración de la próxima junta de accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, para acometer la renovación parcial de su consejo de administración, del cual se espera que salgan las vocales independientes Coloma Armero y Olga San Jacinto, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Uno de los escenarios que se manejaban en el marco de la celebración de la reunión del consejo de administración de este miércoles era la posibilidad de que alguna de las mencionadas vocales, o las dos, presentasen su dimisión, lo cual obligaría a la empresa a tener que notificarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, esa situación no se ha producido y, a pesar de que el mandato de ambas finalizó este pasado martes, 28 de octubre, tanto Armero como San Jacinto mantendrán, tal como dictan las normas de funcionamiento del consejo de la compañía, su asiento en el máximo órgano de decisión de Indra hasta la celebración de la próxima junta de accionistas, ya sea de carácter ordinario o extraordinario.

No obstante, los mandatos de Armero y San Jacinto no eran los únicos que finalizaron este pasado martes, dado que también concluyeron los de Belén Amatriain, Virginia Arce y Bernardo Villazán --vocales independientes los tres-- y el de Juan Moscoso, uno de los dos consejeros dominicales con los que cuenta la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra.

Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que la intención es que, tal como adelantó el diario 'Expansión, no se renueven los asientos de Armero y de San Jacinto y que el resto de la composición del consejo se mantenga como hasta ahora.

En cuanto a los plazos para esta renovación parcial del máximo órgano de decisión de la empresa, una de las opciones es que a comienzos de 2026 se pueda plantear una junta de accionistas extraordinaria en la que, además de los sustitutos de Armero y de San Jacinto, se someta al escrutinio de los accionistas la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación sobre la cual se espera que se pueda llegar a un acuerdo antes de que acabe el año.

No obstante, y a pesar de que todavía no está convocada, la junta general de accionistas de carácter ordinario de Indra suele celebrarse en torno a finales de junio, por lo que la permanencia de las dos consejeras no debería alargarse, en principio y como máximo, más allá de finales de ese mes.