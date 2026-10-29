Indra eleva un 22% su beneficio neto hasta septiembre, con 355 millones, y dispara sus ingresos un 29%

Archivo - Fachada de la sede de Indra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra Group obtuvo un beneficio neto de 355,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 22% en comparación con los 291,3 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos del grupo tecnológico y de defensa alcanzaron los 4.644,7 millones de euros entre enero y septiembre, un 28,6% más respecto a los 3.611,3 millones de euros contabilizados en los primeros nueve meses de 2025 (+27,8% en moneda local).

En términos orgánicos -descontando adquisiciones, desinversiones y el efecto divisa-, la facturación creció un 16% interanual.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 657,4 millones de euros a cierre de septiembre, un 62,1% por encima del ejercicio precedente, elevando el margen de rentabilidad sobre ventas tres puntos porcentuales, hasta el 14,2%.

Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) escaló un 42,4%, situándose en 453,6 millones de euros, con un margen del 9,8%.

CARTERA "HISTÓRICA" DE PEDIDOS

La cartera de pedidos de la compañía registró un repunte del 133%, marcando un nuevo récord histórico al situarse en 22.165 millones de euros frente a los 9.512 millones de hace un año.

Asimismo, la contratación neta en el acumulado de los nueve meses aumentó un 81,7%, hasta los 8.085 millones de euros, tras dispararse un 139% en el tercer trimestre.

La compañía ha explicado que este impulso responde principalmente a la tracción del área de Espacio a través del programa satelital europeo IRIS adjudicado al consorcio de Hispasat (con contratos de 1.926 millones) y al fuerte avance de Defensa, apoyado en proyectos como el Eurofighter y los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Por divisiones de negocio, Defensa duplicó sus ingresos (+100,3%), hasta los 1.408 millones de euros, mientras que Espacio más que cuadruplicó su cifra de negocio (+372,5%), hasta los 286 millones, tras la integración inorgánica de Hispasat e Hisdesat.

El negocio de Tráfico Aéreo (AT) facturó 446 millones de euros (+22,8%), Movilidad sumó 264 millones (+2,3%) y Minsait creció un 0,6%, hasta situarse en 2.240 millones de euros.

En materia de solvencia y tesorería, el flujo de caja libre (FCF) del grupo alcanzó los 1.691,7 millones de euros a cierre de septiembre, frente a los 57,5 millones del año anterior, impulsado por el cobro de anticipos de los programas PEM.

Como consecuencia, Indra pasó a una posición neta positiva de caja (tesorería neta) de 1.192,2 millones de euros, en contraste con la deuda neta de 113,6 millones anotada en septiembre de 2025.

CONFIRMA OBJETIVOS PARA 2026

A la vista de estos resultados, el grupo ha reiterado todos sus objetivos financieros comprometidos para el conjunto del ejercicio 2026: alcanzar unos ingresos en moneda local superiores a los 7.000 millones de euros, un Ebit reportado por encima de los 700 millones y un flujo de caja libre mayor a los 375 millones de euros.

El consejero delegado de Indra Group, Josep Maria Recasens, ha subrayado que los resultados del tercer trimestre confirman "la fortaleza" del crecimiento de la corporación y evidencia el potencial de Espacio y Defensa como grandes motores.

"Estamos construyendo una Indra Group más integrada, más industrial y orientada al producto. Estos avances constituyen una base sólida para el nuevo Plan Estratégico que presentaremos en noviembre", ha concluido.