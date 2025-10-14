Indra generará 3.000 empleos en España con los préstamos del Gobierno para programas de modernización militar

El Ejecutivo le ha concedido este martes otros 6.582 millones de euros en créditos
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Indra generará en torno a 3.000 puestos de trabajo directo en ingeniería y producción tanto en la empresa como en su cadena de valor en España gracias a los préstamos del Gobierno para la prefinanciación de los programas de modernización militar que le han sido adjudicados, según ha destacado en un comunicado.
Además, la compañía ha resaltado que "movilizará a la industria nacional" a través de estos programas, que, una vez formalizados en contratos, "garantizarán la autonomía estratégica e industrial en defensa".
"Indra está comprometida con aportar las soluciones más avanzadas que requieren nuestras Fuerzas Armadas y garantizar la soberanía estratégica que necesita España. A la vez, generaremos riqueza en todo el territorio nacional a través de empleos de alto valor añadido, una industria lo más autosuficiente posible y una tecnología avanzada completamente nacional", ha subrayado el presidente de Indra, Ángel Escribano.
"Nos hemos anticipado y preparado para poder acometer estos programas, invirtiendo en personal, capacidades, fábricas e instalaciones", ha agregado el directivo.
El Gobierno ha concedido este martes un total de 6.582 millones de euros en créditos a Indra, un importe al que se suman otros préstamos otorgados con anterioridad y que también estaban destinados al desarrollo de los programas de modernización militar que le han sido encomendados tanto a la compañía como a las uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa para ello.
"Los préstamos permitirán a Indra abordar los nuevos programas de Defensa a través de su red nacional de proveedores, que actualmente está compuesta por un variado ecosistema en el que un 65% son pymes, 'startups' y centros tecnológicos o de investigación. En la actualidad, Indra ya está subcontratando cerca del 77% a la industria nacional", ha resaltado la empresa.
Indra ha ahondado en que gracias a los programas que le han sido asignados ampliará de forma notable su cadena de valor e incrementará su contribución al desarrollo de tecnologías "innovadoras" y de capacidades de producción modernas.
Las estimaciones iniciales de la firma apuntan a que ampliará el ecosistema actual de alrededor de 1.000 colaboradores con otras 200 nuevas incorporaciones entre proveedores y socios industriales distribuidos por toda la geografía española.
"La reorganización de la cadena de suministro nacional de Indra, con este relevante aumento de actividad, estará enmarcada en un plan de integración vertical, en el que 500 proveedores serán gestionados de manera directa como socios de primer nivel", ha agregado la empresa.