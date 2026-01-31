Indra le da el 'OK' a De los Mozos para empezar a negociar la estructura de la operación con EM&E

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Indra, en la reunión del pasado jueves, le dio el visto bueno al consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, para que negocie con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) la estructura de una operación que, en principio, apuntaba a ejecutarse como una fusión por absorción, aunque ahora se plantean alternativas como, por ejemplo, la adquisición de una participación mayoritaria de EM&E en efectivo, según ha adelantado el diario 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Cabe recordar que la operación presenta diversos conflictos de interés debido a que los propietarios de EM&E son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano, que también es consejero dominical de Indra debido a que EM&E posee el 14,3% del capital de Indra.

De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De este modo, se prevé que De los Mozos se reunirá en los próximos días con Javier Escribano para empezar a estructurar la operación.

En este contexto, uno de los principales aspectos que determinará el modo en el que se ejecute finalmente la operación tiene que ver con la valoración final de EM&E, dado que, entre otras cuestiones, determinaría el tipo de canje de acciones que se efectuaría en una potencial fusión por absorción y, por tanto, el peso que tendría la empresa familiar de los Escribano en el capital de Indra.

Si bien el Gobierno era el principal valedor e impulsor de la operación, al Ejecutivo le han entrado dudas acerca de la idoneidad del movimiento tal y como estaba planteado desde un principio y, más allá de los conflictos de interés presentes desde el inicio del proceso, lo que quiere evitar es perder el control de la principal empresa nacional de defensa, sobre todo en un contexto geopolítico como el actual.

Es por esto que la valoración de EM&E, la cual se prevé que se conocerá cuando se auditen las cuentas correspondientes a 2025 de ambas empresas, tiene tanta importancia, dado que en una potencial fusión por absoción la participación de los otros accionistas se diluirá más o menos en función de ese factor, que determinará la ecuación de canje.

Sin embargo, más allá de esa opción también está la alternativa de que, en lugar de absorber el 100% de EM&E, Indra tome una participación de control --a partir del 50,01%-- en efectivo o en acciones.

En caso de una toma del control en acciones (en lugar del 100%) la mencionada dilución de los otros accionistas sería menor, algo que encajaría, por ejemplo, en el objetivo del Gobierno de no perder el control de la principal compañía nacional de defensa.

En este contexto, otra posibilidad con la que se especula tiene que ver con que Ángel Escribano dé un paso un lado para despejar las dudas en torno a los conflictos de interés que conlleva la operación.

Sin embargo, esta misma semana De los Mozos destacó el conocimiento que tiene Escribano de la industria de la defensa y puso en valor el tándem que forman al resaltar que, entre ambos, están "transformando" la empresa.

"Con la entrada de Ángel Escribano, juntos, estamos transformando esta empresa. Con su 'know-how', conoce la industria, y eso nos ha permitido, con los diferentes proyectos (...) tomar decisiones arriesgadas como 'El Tallerón' (la fábrica adquirida a Duro Felguera en Gijón para producir blindados en ella) y la fábrica de radares en Córdoba", afirmó De los Mozos durante su intervención ante la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno de trabajo celebrado en Madrid.