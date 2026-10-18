Indra mantiene la presentación de su plan estratégico el 25 de noviembre pese a la cercanía de las elecciones

Archivo - El consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra mantendrá la presentación de su plan estratégico el 25 de noviembre pese a la cercanía de las elecciones generales, que se celebrarán tan solo cuatro días después, el día 29, según apuntan fuentes conocedoras de la situación a Europa Press.

Estas mismas fuentes confirman que no hay cambios a la vista respecto al calendario del plan, pudiendo verse solo afectada la representación institucional en eventos de la compañía.

En concreto, en esta fecha se celebrará el 'Capital Markets Day', en el que la firma presentará el nuevo plan estratégico con intervenciones del presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, Josep María Recasens, entre otros ejecutivos. De hecho, se trata del primer plan del tándem Simón-Recasens.

VARIOS RETRASOS DESDE ABRIL

Cabe recordar que la presentación de esta nueva hoja de ruta ya se había retrasado varias veces. A mediados de abril, con el nuevo presidente recién nombrado y con José Vicente de los Mozos aún como primer ejecutivo, Indra ya retrasó la publicación del plan hasta el final del verano.

En ese momento, De los Mozos declaró que actualizar el plan y definir su segunda etapa era una de las dos "prioridades" del ejercicio de este año 2026. "Hicimos el plan estratégico 'Leading the Future' bajo el mandato de Marc Murtra, después, hemos seguido con la etapa de Ángel Escribano, que lo impulsó, y ahora empezamos esta nueva etapa con Ángel Simón, que también apoya este plan estratégico", explicó entonces De los Mozos.

Tres meses después, durante la 'conference call' que se celebró con motivo de la presentación de resultados del primer semestre y ya con Josep Maria Recasens como recién estrenado consejero delegado, este directivo pidió "un poco de paciencia" al sector de la defensa para presentar el plan estratégico, que marcará la nueva hoja de ruta de la compañía.

Ya entonces adelantó que previsiblemente este se haría público a finales de este año.

"Me gustaría pediros un poco de paciencia, ya que llevo unos 15 días en la empresa y estoy intentando ponerme al día con todo lo antes posible, porque creo que necesito entender la situación para poder confirmar con certeza cuándo tendrá lugar esa jornada de mercado de capitales, que esperamos que sea lo antes posible", manifestó el directivo en julio.