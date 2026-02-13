Indra muestra al Ejército de Tierra una nueva generación de simuladores para el combate multidominio

Simulador de Indra. - INDRA

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Indra ha mostrado al Ejército de Tierra una nueva generación de simuladores interoperables para el combate multidominio, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

En concreto, dicha demostración ha tenido lugar durante la participación de la firma esta semana en el ejercicio técnico organizado por la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica (JCISAT) del Ejército de Tierra, orientado a validar la interoperabilidad entre sistemas de simulación de distintos fabricantes.

En este contexto, Indra ha explicado que la iniciativa responde a la "creciente necesidad" de integrar simuladores y sistemas de mando y control (C2) en un entorno virtual común, que permita realizar entrenamiento conjunto y combinado con mayor realismo y eficacia.

FACILITAR EL ENTRENAMIENTO TÁCTICO Y EL ENSAYO DE MISIONES

En este entorno, la empresa ha desplegado su simulador multipropósito de helicóptero Nexus-H, un simulador de vehículo blindado de combate Tipo Pizarro y el simulador blindado para la detección de minas Husky, concebidos todos ellos para operar en entornos inmersivos e interconectados y facilitar el entrenamiento táctico, el ensayo de misiones y las operaciones conjuntas.

Así, el núcleo central de la demostración ha sido la validación de arquitecturas interoperables capaces de conectar simuladores de aire y tierra, así como entidades generadas por Inteligencia Artificial (IA), compartiendo un mismo entorno virtual.

"Este enfoque permite avanzar hacia un modelo de entrenamiento distribuido en el que múltiples sistemas pueden participar en ejercicios conjuntos sin necesidad de concentrarse físicamente en un único emplazamiento", ha señalado Indra, que ha comentado que gracias al uso de estándares como HLA y DIS, los simuladores pueden integrarse en ejercicios distribuidos junto a otros simuladores de helicópteros, aeronaves, unidades terrestres o sistemas de apoyo de fuego, permitiendo ensayar operaciones coordinadas en escenarios multidominio.

Por último, la compañía ha terminado explicando que Nexus-H incorpora además un generador de misiones basado en IA capaz de crear escenarios complejos decenas de veces más rápido, reduciendo los tiempos de preparación y permitiendo adaptar los ejercicios con mayor agilidad a diferentes perfiles operativos.

"El sistema se integra dentro de la visión más amplia de Indra de transformar los simuladores y sistemas operacionales en asistentes inteligentes de misión, apoyados en tecnologías avanzadas de planificación, simulación y análisis", ha destacado, enfatizando que la interoperabilidad demostrada en este ejercicio se "sustenta en décadas de experiencia acumulada".