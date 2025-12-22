Indra obtiene la certificación de innovación ISO 56001 gracias al impulso de una nueva organización

De izquierda a derecha, es: Joaquín Ponz, director de Portfolio y Gobernanza de la Innovación de Indra Group; y David de Pastors, Director de Evaluación de la Conformidad de AENOR. - INDRA

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Indra Group se ha convertido en el primer grupo empresarial tecnológico en España en integrar cinco sectores industriales bajo la certificación ISO 56001 para su 'Sistema de Gestión de la Innovación', según ha informado este lunes la compañía.

En concreto, se trata de un estándar internacional que reconoce la calidad y mejora de los sistemas de gestión de la innovación en las organizaciones, con el fin de ayudar a sistematizar los procesos de innovación de forma que se logren mejores resultados y desempeño de la compañía.

La certificación se extiende a los negocios de Defensa, Espacio, ATM, Mobility y Tecnologías de la Información, con Minsait.

Además, permite a todos ellos mejorar su competitividad, eficiencia, cultura de innovación y crecimiento sostenible.

Aenor ha llevado a cabo la auditoría y en su informe destaca, entre otros aspectos, que el sistema de gestión de la innovación del grupo está alineado con su plan estratégico 'Leading the Future' y su hoja de ruta tecnológica, así como la nueva estructura organizativa que lidera la estrategia e inversión en tecnología de la compañía desde la oficina del director de tecnología de Indra Group, Manuel Escalante.

La entidad también ha valorado positivamente la creación de centros propios de innovación y laboratorios avanzados para el desarrollo colaborativo en tecnologías emergentes y disruptivas.

Por otro lado, ha subrayado las numerosas compañías de Indra Group vinculadas a la certificación, la amplia red de acuerdos con universidades, la sólida cartera de proyectos de innovación, el extenso catálogo de acciones formativas en esta materia y los proyectos de financiación propia concebidos con una filosofía de producto.

Además de esta certificación internacional, Indra ha renovado recientemente la certificación española UNE 166006, obtenida por primera vez en 2023, considerada una norma de referencia nacional en vigilancia e inteligencia para la gestión de la I+D+i.