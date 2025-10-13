Indra refuerza su equipo directivo en Cataluña con el nombramiento de Anna Ortí como nueva responsable

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra ha impulsado su expansión en Cataluña con el nombramiento de Anna Ortí como nueva responsable en esta comunidad autónoma, según ha informado la compañía en un comunicado.

La directiva acumula más de 13 años de trayectoria profesional en la firma y dos décadas de trayectoria en el sector público en sectores como la digitalización, la mdoernización o la gestión de las administraciones públicas.

Ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Ortí ha complementado su formación con un máster en Dirección Pública por Esade. La nueva responsable del equipo directivo de Indra en Cataluña ha desarrollado los últimos 13 años de su carrera en el grupo, donde al frente del departamento de administraciones públicas de Minsait, ha liderado proyectos de transformación en esta comunidad autónoma.

Asimismo, Ortí ha participado en el Programa de Colaboración Público-Privada de Esade y en el Programa de Alta Dirección de Empresas de la Fundación SEPI, además de ejercer de profesora de Sistemas de Información en las Organizaciones en Esade.

Mediante esta designación, Indra reafirma su compromiso en Cataluña, una comunidad autónoma donde la empresa prevé impulsar proyectos ligados a las comunicaciones, el espacio y la ciberseguridad y crear hasta 1.000 empleos.

Indra Group ha reforzado su posicionamiento en Cataluña mediante alianzas estratégicas anunciadas hace una semana, entre ellas la colaboración con Ficosa en el ámbito de la defensa, centrada en el desarrollo de equipos electroópticos para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC, así como un acuerdo con la empresa de ciberseguridad Sirt para impulsar capacidades conjuntas en ciberdefensa y espacio.