Indra Space lidera el proyecto IberianQCI, la infraestructura ibérica de comunicaciones cuánticas. - INDRA

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Indra Space ha liderado el proyecto IberianQCI (Iberian Quantum Communications Infrastructure), iniciativa estratégica integrada en el programa europeo EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), cuyo arranque ha tenido lugar hoy en las infraestructuras de Portugal, concretamente en Lisboa, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

IberianQCI ha representado el segmento del sudoeste de Europa de la futura red europea de comunicaciones cuánticas, creada para garantizar comunicaciones "altamente seguras" entre los Estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto, de 42 meses de duración, tiene como objetivo interconectar las infraestructuras nacionales de comunicaciones cuánticas de Portugal y España, creando una red ibérica integrada y "plenamente interoperable" con la futura arquitectura europea EuroQCI.

En su componente terrestre, se establecerá una conexión transfronteriza entre Vigo y Valença mediante nodos de confianza, mientras que, en su componente espacial, se instalarán tres estaciones ópticas en Madrid, Barcelona y el sur de Portugal, conectadas al segmento terrestre en Lisboa.

Asimismo, el proyecto integrará una estación óptica en Vigo, ampliando la cobertura y la capacidad de acceso al segmento espacial de la red.

En definitiva, con el arranque de IberianQCI, Indra Space ha asegurado que refuerza su posición como socio industrial en el desarrollo de la próxima generación de comunicaciones seguras en Europa.