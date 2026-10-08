Los ingresos anualizados de OpenAI se sitúan en los 50.000 millones de dólares, por debajo de lo estimado

Archivo - El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos anualizados de la 'startup' de IA OpenAI rondan los 50.000 millones de dólares (44.600 millones de euros) en septiembre, una cifra que queda por debajo de los 70.000 millones de dólares (62.400 millones de dólares) que los mercados estimaban, según informa el 'Financial Times'.

La firma liderada por Sam Altman ha compartido documentos financieros con inversores en los que señalan que sus ingresos anualizados se situarían 20.000 millones de dólares (17.850 millones de euros) por debajo de lo pronosticado, según los datos obtenidos por 'FT'.

La información sale a luz en un contexto marcado por el retraso en la salida a Bolsa de OpenAI hasta el año que viene, después del revuelo generado por los riesgos para la humanidad que podrían suponer los modelos de IA.

"Simplemente queremos asentarnos y asegurarnos de entender cómo operar bajo este nuevo modelo, y ser capaces de tomar algunas de las decisiones que tenemos por delante sin la presión de ser una empresa recién cotizada", indicó Altman en una entrevista concedida a Bloomberg, añadiendo que cree que los inversores serán "pacientes" respecto a la salida a Bolsa.

OpenAI captó en marzo 122.000 millones de dólares (unos 105.000 millones de euros) en su última ronda de financiación, liderada por Amazon, Nvidia y SoftBank, que otorgó a la 'startup' una valoración de 852.000 millones de dólares (unos 740.000 millones de euros).