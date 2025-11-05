Inmocemento multiplica por más de dos su beneficio hasta septiembre, con 274 millones, por extraordinarios

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Inmocemento, sociedad escindida de FCC y matriz de Realia, obtuvo un beneficio neto atribuible de 274,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos (+134,5%) las ganancias del mismo periodo de 2024, que fueron de 117 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo, controlado por el magnate mexicano Carlos Slim, ha explicado que este "marcado aumento" de su beneficio se debe a la reducción de los gastos financieros por la menor deuda, y al impacto positivo de los resultados de entidades por puesta en equivalencia, tras registrar el pasado mes de abril 132,6 millones de euros generados por la venta de la participación del 45% que la cabecera cementera ostentaba en Giant Cement Holdings.

En los nueve primeros meses del año, el grupo Inmocemento alcanzó unos ingresos de 657,8 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El área de Cemento, como principal contribuyente a los ingresos del grupo, avanzó un 1,4%, apoyado en precios y volúmenes favorables en el mercado español, "mitigados" por una menor actividad exportadora.

Por su lado, el área Inmobiliaria experimentó una contracción del 9,6% debido a la reducción de ingresos por venta de suelo y a la menor entrega de promociones, efecto que, según el grupo, fue atenuado por el crecimiento sostenido en la actividad de patrimonio en renta.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 231,7 millones de euros entre enero y septiembre, un 2,2% inferior al del ejercicio anterior.

El área Inmobiliaria aportó el 41,3% del Ebitda del grupo, con un total de 95,7 millones de euros, lo que representa una reducción del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior. "Esta disminución se debe, principalmente, a la menor venta de suelo no estratégico y al descenso en el número de promociones entregadas", ha explicado la empresa.

Los ingresos por rentas de patrimonio registraron un crecimiento del 3,7% y el margen de explotación del área se situó en el 56,7%, superior al 54,9% del año anterior.

Por su parte, el área de Cemento aportó el 59% del Ebitda del grupo, con un crecimiento del 1,7% respecto a 2024, alcanzando los 136,8 millones de euros. La compañía ha atribuido este aumento a los mayores volúmenes vendidos y al entorno favorable de precios en el mercado de España. El margen de explotación fue del 28%, frente al 27,9% del ejercicio 2024.

El grupo ha informado además de que su deuda financiera neta se redujo hasta los 552,2 millones de euros a cierre de septiembre, lo que representa una disminución del 35,2% respecto a diciembre de 2024.

"Esta significativa reducción, equivalente a 300,3 millones de euros, se explica por la sólida generación de caja operativa en ambas áreas de negocio junto con la venta de la participada por el área de cemento", ha subrayado la empresa.

El patrimonio neto de Inmocemento al finalizar el tercer trimestre alcanzó los 3.174,2 millones de euros, frente a los 2.938,6 millones de euros del ejercicio anterior. Esta progresión, del 8%, se explica principalmente por la contribución del resultado neto alcanzado en el periodo.