Interovic reivindica la importancia del pastoreo extensivo y trashumancia como aliados frente a los incendios

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (Interovic) ha reivindicado la importancia del pastoreo extensivo y de la trashumancia que se confirman como "aliados silenciosos" en la protección del territorio y en la reducción del riesgo de propagación de las llamas cuando los incendios forestales están asolando gran parte de España.

En concreto, la interprofesional del cordero subraya que la ganadería extensiva y la trashumancia no solo generan alimentos de calidad y sostienen la vida en el medio rural, sino que también cumplen un papel esencial en la prevención de incendios y en el cuidado del entorno, ya que donde pasta el ganado la vegetación se reduce y con ella el riesgo de propagación de las llamas.

El presidente de Interovic, Raúl Muñiz, ha reiterado que "consumir carne de cordero es mucho más que una elección gastronómica: es una forma directa de apoyar a los ganaderos que mantienen vivo el pastoreo y la trashumancia".

"Cada plato de cordero ayuda a sostener un modelo de ganadería que protege el territorio, previene incendios, fija población en el medio rural y preserva tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural. Sin consumo, no hay ganaderos, y sin ganaderos, perdemos una herramienta esencial para cuidar nuestros paisajes y nuestro futuro", ha alertado en un contexto donde muchas explotaciones ganaderas han desaparecido por el fuego en estas semanas.

Uno de los lugares más castigados estos días es la zona de Picos de Europa, donde el pastor trashumante José Manuel Sánchez Miguel, de Huertas de Ánimas (Trujillo), se ha visto obligado a bajar de la montaña a sus 1.700 ovejas por la amenaza del fuego. Ahora, el rebaño permanece en Valverde de la Sierra (León), desbrozando de forma natural los alrededores de las viviendas y creando un cinturón de seguridad que ayuda a proteger a los vecinos.

Sánchez Miguel se encuentra en su tercer verano consecutivo en los Picos de Europa, tras recorrer a pie más de 600 kilómetros con sus ovejas merinas autóctonas a través de la histórica Cañada Leonesa Occidental. "El fuego nos rodeaba y no hubo más remedio que bajar las ovejas al pueblo. Ahora, al menos, están ayudando a limpiar los alrededores para que las llamas no alcancen las casas", ha explicado.

La situación es complicada para los ganaderos de la zona, que han solicitado ayudas para alimentar a sus animales tras ver cómo el fuego devoraba los pastos. "Cada verano es difícil, pero este año especialmente. Las ovejas son la mejor herramienta que existe para mantener el campo limpio y seguro", ha recalcado el pastor, que mantiene su plan de permanecer en la zona hasta primeros de octubre, cuando iniciará de nuevo la marcha hacia Extremadura.

De esta forma, Interovic insiste en que no basta con acordarse de los pastores y ganaderos solo en momentos de desastre, ya que la prevención y el cuidado del territorio son tareas que se realizan durante todo el año y que requieren tanto la "sensibilidad" de las administraciones como el apoyo de los consumidores, cuya decisión de compra es clave para mantener vivo este modelo imprescindible para el medio rural y el medio ambiente.

En este contexto y en el marco de su campaña europea 'Celebra lo cotidiano con cordero', la interprofesional resalta la importancia de la ganadería extensiva y de la trashumancia, así como de sus beneficios medioambientales, socioculturales, territoriales y económicos.