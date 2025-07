La Interprofesional de la DO Valdepeñas recupera la "unidad" y volverá a estar operativa en otoño

Page avanza que el Gobierno regional ha decidido celebrar el 30 de noviembre el 'Día del Airén'

CIUDAD REAL, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Interprofesional de la DO Valdepeñas volverá a estar operativa en otoño, después de que este jueves se hayan sellado los nuevos estatutos de esta asociación, que quedó disuelta en 2021 cuando los productores que la conformaban --Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias-- salieron de ella para mostrar su disconformidad con la "guerra comercial" entre las entidades representantes del sector industrial --Avival y Asevivaldepeñas--.

Así lo ha avanzado el titular del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, que este jueves ha presidido en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, la firma de los nuevos estatutos de dicha Interprofesional, rubricados por UPA, Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, Avival, Asevivaldepelas, Maestros del Vino y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

Ha sido el regidor valdepeñero, tras reparar en lo "difícil" que ha sido cerrar este acuerdo, el que ha pedido buena voluntad a todas las partes y "no confundir otra vez esta mesa de encuentro con una mesa de confrontación donde puedan librarse sus propias batallas personales".

"Esta Denominación de Origen es una tacita de cerámica china, y le voy a pedir a todos los protagonistas que no la vuelvan a romper. La Interprofesión nace precisamente de los franceses, como una mesa de encuentro y de diálogo, para regular el mercado, para poner en valor el producto y de lo que el producto nace", ha señalado Martín.

"La Denominación de Origen, como identidad de territorio de calidad, no le ha perjudicado porque ha sido tutelada por la administración, como ocurre con otras DO del país", ha añadido el regidor valdepeñero que ha llamado a usar esta mesa se diálogo para "elaborar planes de cuánto hay que producir, cómo hay que producir y a dónde hay que exportar".

EL 30 DE NOVIEMBRE EL 'DÍA DEL AIRÉN'

Tono conciliador ha usado el presidente regional para agradecer a todos los interlocutores el trabajo hecho, que ha derivado en consenso en los estatutos de la Interprofesional Vinos de Valdepeñas.

"El problema no está realmente en el conflicto, sino en si existen o no cauces para ir canalizándolo, organizándolo. En eso consiste el sistema democrático. Que haya democracia no significa que no vaya a haber lío, que no vaya a haber conflicto, al contrario, consiste, en un método de canalizar la convivencia y, por tanto, de encontrar soluciones", ha defendido.

En este marco, ha anunciado que el Gobierno regional, tras escuchar al sector, ha decidido celebrar el 30 de noviembre el 'Día del Airén', una variedad de la que "debemos presumir".

MARTÍNEZ LÍZÁN DESTACA EL TRABAJO "ARDUO Y DISCRETO"

Agradecido se ha mostrado también el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, después de reparar en "el gran esfuerzo y el trabajo arduo y discreto" que ha realizado tanto el sector como el Gobierno regional durante los últimos años, para activar dicha Interprofesional, "en un acto de generosidad y consenso que da sentido y avala el esfuerzo que hemos realizado".

"Después de un proceso complicado, estamos hoy aquí, materializando ese esfuerzo en los estatutos de la nueva Interprofesión de la DO Valdepeñas con el que acabamos de recuperar la unidad en torno a una de las figuras vínicas más importantes de nuestra región y una de las DO más antiguas de España", ha apuntado.

Martínez Lizán ha aseverado que el Gobierno regional, que en el 2021 tuvo que asumir la gestión, no ha dejado "solos en ningún momento" a los casi 1.500 viticultores que pertenecen a la D.O. Valdepeñas, garantizando su funcionamiento.

"A partir de ahora, el deseo del Gobierno regional es que seamos todos capaces de, una vez que nos hemos subido en la barca, seguir remando todos en la misma dirección y recuperar la grandeza y la fuerza que esta Denominación de Origen tuvo en su momento, que lo tendrá nuevamente, ya que es una de las primeras denominaciones de origen que se concibieron en España, la primera del vino".

El titular regional de Agricultura ha finalizado poniendo el foco en la importancia económica, social y cultural que tiene Valdepeñas en el sector, razón más que suficiente para volver a poner en marcha con plena operatividad de su Denominación de Origen de la mano de los productores, de las Organizaciones Profesionales Agrarias "y de todo un sector que hoy muestra su intención de que la DO vuelva a tener no solo el reconocimiento, sino la importancia que merece".

LA DO EN DATOS

La zona de producción de la DO Valdepeñas tenía inscritas 12.171 hectáreas en la campaña 2023-2024 en los términos municipales de diez localidades de la provincia de Ciudad Real con 1.486 viticultores; cuenta con 14 bodegas inscritas con 21 instalaciones y en la citada campaña se comercializaron 389.947 hectólitros por valor de 88,6 millones de euros.

La mayor parte del viñedo amparado por esta denominación corresponde a las variedades de uva Airén y Cencibel, aunque también están autorizadas las variedades blancas Macabeo, Chardonnay, Verdejo, Sauvignon Blanc y Moscatel de Grano Menudo; así como las variedades tintas Garnacha tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot. Esta DO elabora vinos blancos, rosados, tintos y espumosos, de diferentes tipologías.

La interprofesional se liquidó en 2021 cuando los productores que la conformaban --Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias-- salieron de ella para mostrar su disconformidad con la "guerra comercial" entre las entidades representantes del sector industrial --Avival y Asevivaldepeñas--.

Al no garantizarse la paridad entre las ramas de la producción y de la comercialización, dicha interprofesional no podía constituirse válidamente. Por ello, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de ese momento tuvo que asumir las competencias de gestión de la DO Valdepeñas.