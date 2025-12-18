El IRTA reitera su "plena colaboración" tras el registro de Guardia Civil y Mossos por la PPA

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA-CReSA) ha reiterado este jueves su "compromiso de plena colaboración con todas las autoridades competentes" tras el registro de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra a sus instalaciones de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA).

Ha asegurada que continuarán colaborando con la "máxima confianza, transparencia y vocación de servicio público" para contribuir a una investigación rigurosa, transparente y basada en criterios técnicos y científicos, informan textualmente en un comunicado.

En el marco del procedimiento, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola, los agentes han recaudado documentación que había en las instalaciones, relacionada con la investigación.